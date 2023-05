Amici 22, Wax: il nuovo traguardo é l’instore tour/ Tutte le date

Amici 22, Wax torna a raccontarsi dopo il talent show: l’intervista a Verissimo, prima del via all’instore tour

Wax é a grande richiesta ospite televisivo a Verissimo, dopo il debutto TV ad Amici 22, mentre dà il via all’instore tour del disco eponimo via social. Riattivatosi sul suo profilo Instagram, dopo il conseguimento del titolo di terzo classificato alla puntata finale di Amici, Wax dà annuncio delle date del tour promozionale del primo Ep lanciato ad Amici 22, che lo attendono in giro per l’Italia. E l’occasione é la caption di un post pubblicato via Instagram.

“Hola a Todos! Venerdì 26 Maggio esce il mio primo Album e verró ad abbracciarvi in giro per l’Italia. Ecco le prime date dell’Instore Tour, vi aspetto!”, scrive il cantautore milanese, per poi elencare le date instore per i fan tra gli utenti attivi online:

26.5 H.16.30 ROMA MONDADORI BOOKSTORE PIAZZA COLA DI RIENZO, 81

27.5 H.17.00 LATINA CC LATINAFIORI

28.5 H.17.30 CORCIANO (PG) CC QUASAR VILLAGE

29.5 H.15.00 MILANO MONDADORI DUOMO P.ZZA DUOMO

30.5 H.17.30 VIMODRONE (MI) CC VIMODRONE

31.5 H.18.00 RONCADELLE (BS) CC ELNÒS SHOPPING

01.6 H.16.00 BOLOGNA FELTRINELLI P.ZA DI PORTA RAVEGNANA, 1

02.6 H.15.00 FIRENZE GALLERIA DEL DISCO C/O CAFFÈ LETTERARIO + H.18.00 LUCCA SKY STONE & SONGS

03.6 H.17.00 LA SPEZIA CC LE TERRAZZE

04.6 H.16.00 GENOVA FELTRINELLI VIA CECCARDO ROCCATAGLIATA CECCARDI, 16

06.6 H.17.30 PALERMO CC CONCA D’ORO

07.6 H.17.30 CASTROFILIPPO (AG) CC LE VIGNE

08.6 H.17.30 GRAVINA DI CATANIA (CT) CC KATANÈ

09.6 H.17.30 REGGIO CALABRIA CC PORTO BOLARO SHOPPING CENTER

10.6 H.18.00 RAVENNA CC ESP”.

Le dichiarazioni intimiste dell’ex Amici 22 a Verissimo

E in occasione dell’attesa ospitata TV a Verissimo, Wax rilascia delle dichiarazioni esclusive, anche relativamente al percorso di studio della musica intrapreso ad Amici 22: “Ho imparato tanto, ho imparato un sacco, che sarebbe più grande grosso di questo studio”. La lezione più importante, tra quelle apprese nell’esperienza TV intrapresa ad Amici 22? “Saper amare, già solo il fatto che fossi incerto, ma l’amore per gli altri. Ho sempre avuto amor proprio, non puoi avere amore di te stesso, se non ami gli altri, neanche tanto la musica, ma proprio l’amore ti salva”, aggiunge tra le confidenze intimiste rilasciate in replica ai quesiti della conduttrice Silvia Toffanin.

E Verissimo é anche occasione, per Wax ,di svelare la sua indole di libertà e indipendenza, che lo ha sospinto ad attivarsi nei lavori più disparati: ” Ne ho fatti un bel po’ non sono mai stato un ragazzo che è capace di star fermo, mi piace muovermi e dare un senso al mio movimento, per essere indipendente, per non chiedere i soldi ai miei genitori, per sostenermi e vivere una vita normale”. L’arte, non a caso, può dirsi il suo habitat naturale e non solo il lavoro che oggi svolge con devozione: “Io ho tante personalità, mi sento un sacco di cose dentro, un teatro -confessa l’ex Amici 22-. La prima metà della mia vita, infanzia, stramba, molto strana, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla, ci sono state emozioni che sono un po’ grigie, certi ricordi non sono in grado di parlarne e ho bisogno di cantarle nelle mie canzoni”.

