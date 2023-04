Amici 22, Wax contro Angelina: cantante in crisi, eliminato?/ “Non capisco Arisa..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax chiede il confronto con Arisa: scintille tra insegnante e allievo per il guanto di sfida

Wax potrebbe rivelarsi uno dei preannunciati nuovi eliminati di Amici 22 di Maria De Filippi, dal momento che Arisa torna a metterlo in crisi. O almeno questo é quanto si deduce alla visione del rinnovato daytime di Amici 22, datato 19 aprile 2023, che vede Arisa riproporre al pupillo, Wax, lo stesso guanto di sfida che lei inoltrava al cantante, per il quinto serale, per poi ricevere di tutta risposta il rifiuto categorico del destinatario.

La prova di canto chiama ancora una volta Wax a sfidare la diretta competitor e allieva di Lorella Cuccarini ad Amici, Angelina Mango, sulle note di una dedica personale. Alla comunicazione del rinnovato invito alla sfida, pensato per il sesto serale di Amici 22 in arrivo, Wax si palesa del tutto in crisi, ritenendo controproducente la scelta della sua stessa insegnante.

“Che dici vogliamo riprovare fare guanto di dedica contro Angelina?”, é in sintesi il rinnovato invito di Arisa, al pupillo Wax, che si tutta risposta vive la prova come una costrizione: “Arisa mi sta mettendo in difficoltà e non lo capisco, é controproducente…”. “Ma può essere giusta una cosa del genere?”, si chiede poi Wax, in replica all’invito al guanto contro Angelina Mango già rifiutato una volta, in una confidenza registrata al talent show e in vista del quinto serale. E mentre si fa vicino il sesto serale, poi, il primo della classe per il volume di stream su Spotify Italia, Wax, chiede un confronto con la insegnante di canto, Arisa, per decidere il da farsi: “perché bisogna ritornare ancora sulla stessa prova?”, incalza Arisa, Wax, e la cantante di Sincerità pensa alla cover sulle note di Giorgio Gaber che il pupillo dedicava alla conduttrice di Amici 22, Maria De Filippi, al quinto serale, “perché sei stato cosi bravo ad esprimere i sentimenti verso Maria”. Alla fine del confronto, dunque, Wax promette di voler fare un tentativo, senza però dare conferma della disponibilità al guanto cover con dedica.

Wax rifiuta ancora una volta il guanto proposto da Arisa: rischia l’eliminazione al sesto serale?

La scrittura creativa in musica é nella sua cifra stilistica, ma l’allievo cantautore si sente del tutto impossibilitato a mettersi alla prova contro Angelina Mango, anche stavolta. Questo, per un motivo molto semplice che lui stesso svela al secondo confronto che chiede con Arisa. “Potesse cascare il mondo, ma io il guanto non lo faccio”, esordisce il cantautore dai capelli rossi e Arisa lo incalza “quali sono le motivazioni reali del rifiuto?”. Pronta é la replica del pupillo: “le dediche che io faccio le faccio spontanee e istintive”. E sulla scia delle reaction a caldo dei telespettatori di Amici 22, che si dividono tra consensi e dissensi rispetto al nuovo rifiuto di cantante, a fronte della possibilità di sfidare la figlia d’arte Angelina, Arisa prova a tranquillizzare il cantautore: “non ti preoccupare, stai sereno”.

Ma quali saranno i risvolti del nuovo invito al guanto e il rifiuto di Wax, nelle dinamiche della competizione di Amici 22? Che il rifiuto possa compromettere il percorso di Wax in corsa per un posto alla finale, al cospetto dei giudici del serale di Amici? Chissà.











