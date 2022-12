Amici 22, Wax in lacrime per la famiglia/ Il pensiero sotto l’albero commuove

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax non trattiene la commozione per il regalo della famiglia

Mentre si attende il ritorno TV della consuetudinaria puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, Wax commuove i telespettatori emozionandosi a sua volta alla visione di un regalo che gli giunge da parte della famiglia. Nella casetta dei talenti, tra una lezione e l’altra di canto e ballo nella competizione di Amici 22, l’allievo cantautore viene sorpreso da una moltitudine di oggetti che la produzione Mediaset del talent gli fa recapitare come un regalo di Natale dei suoi cari. Visibilmente commosso, quindi, Wax si lascia andare alle dichiarazioni più intimiste, tra le mura della casetta dei talenti.

“Mi ha portato un pezzo di casa…- dichiara Wax, riferendosi alla madre- ma cosa? Mi ha inviato delle mutande con la scritta ‘Christmas holidays’. Poi un pigiama. Fermi tutti!”. Il pensiero da parte della famiglia commuove Wax, che ad Amici 22 non ha mai nascosto di essere alla ricerca della sua rivincita, dopo un passato segnato dalle difficili condizioni economiche della famiglia, che non hanno però intaccato lo spirito di unione tra i parenti.

“Un tesoro la mia mamma -prosegue la dichiarazione d’amore di Wax-, mia mamma mi ha inviato una valigiona cosí, un microfono con scheda audio…son troppo felice. Mi ha inviato un cuore, come mio fratello”. E non mancano neanche le lacrime del Rebel Heart di Amici 22. “É normale, piangi lacrime perché sei felice”, sussurra non a caso al cantautore, il ballerino Ramon Agnelli. E Wax, tentando di contenere la commozione invano, aggiunge: “non sto piangendo, sono stra felice… é il regalo più bello della mia vita”.

Il nuovo traguardo di Amici 22

Nel frattempo, Insieme ad altri colleghi tra i concorrenti del talent Wax può festeggiare unitamente allo spirito dell’avvento del Santo Natale anche un nuovo traguardo. Dopo aver superato il milione di stream su Spotify Italia con il singolo lanciato ad Amici 22, Turista per sempre, il giovane cantautore può esultare per aver superato il primo step della sfida a suon di bit indetta ad Amici 22 dal produttore Dardust. La prima fase di scrematura registratasi nella scuola di Amici 22 ha decretato l’eliminazione della figlia d’arte Angelina Mango e l’altro allievo di Lorella Cuccarini, Cricca.

