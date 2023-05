Amici 22, Wax: “Io lo faccio per lei..”/ La reazione alla sorpresa dei genitori

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax riceve la sorpresa di mamma e papà: che succede prima della finale?

É uno dei concorrenti ammessi alla finale di Amici 22, Wax, che tra le mura del talent show riceve intanto la sorpresa inaspettata dei genitori, in particolare di “mamma-musa”.

Trovatosi in palestra, per la fase di preparazione che anticipa la puntata della finale di Amici 22 -in onda il 14 maggio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming on-line su Mediaset infinity- Wax si dichiara spiazzato. Questo, alla visione di uno dei quadri realizzati dalla madre artista, segno per il cantautore di Milano che la donna abbia pensato a lui nell’attesa di vederlo concorrere per l’ambito montepremi di 150mila euro in gettoni d’oro e altri riconoscimenti, previsti alla finale di Amici 22.

“Un quadro di mia mamma, non ho parole!” esclama visibilmente commosso, Wax, per poi ricevere il vocale della lettera a lui destinata dalla musa ispiratrice nell’arte e donna che lo ha messo al mondo: “ciao Matteo sembra ieri che é tutto iniziato quando la nostra casa a Milano era vuota, la TV aveva preso piede con le tue imprevedibili apparizioni tra il sentimento e il talento sei e rimarrai sempre l’insostituibile Matteo. Tutto questo amore tu lo meriti davvero. Ti amo, tua mamma”. Parole intrise di affetto e stima profondi quelle della madre al figlio Wax, a cui il destinatario cantautore e allievo di Arisa di Amici 22 reagisce visibilmente commosso: “io amo mia mamma e sono contento che possa dire questo di me…io lo faccio per lei”. Alla madre, il giovane artista dedicherebbe quindi la sua partecipazione ad Amici 22. Ma non é tutto. Perché, poi, al centro dello studio TV dove é prevista la registrazione della finale del talent presenziano di persona i genitori di Wax, per una duplice sorpresa al figlio finalista.

Arrivano i genitori di Wax, in studio, ad Amici 22 e…

“Ti rendi conto che cosa hai combinato? -incalza Wax, il papà-. Che sogno hai scatenato?”. E il figlio cantautore non contiene l’emozione, palesandosi al settimo cielo per l’arrivo ad Amici degli amati mamma e papà, che si registra al felice epilogo del percorso di studio della musica intrapreso in tv: ” Fidati, non ci credo…qui c’era il mio banco”. E le sorprese non finiscono qui. Perché, poi, a entrambi i genitori Wax dedica una performance promozionale dell’inedito lanciato ad Amici 22, Anni ’70. Un momento a dir poco travolgente, che intanto fa incetta di interazioni social al post condiviso dalla pagina Instagram del talent di Maria De Filippi.

