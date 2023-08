Amici 22, Wax: l’ex fidanzata si presenta al concerto/ Web in tilt: le reazioni

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax ha un conto in sospeso con un’ex fidanzata?

Wax ha un contenzioso in sospeso in amore, dopo la popolarità raggiunta ad Amici 22 di Maria De Filippi. O almeno questo é quanto trapelerebbe in un video diventato virale nelle ore del gran caldo in Italia, della prima metà di agosto 2023.

Riattivatosi a mezzo TikTok, il terzo classificato all’edizione di Amici 22 nella gara dei talenti in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, condivide con il web un video che lo immortala mentre tiene un concerto e i cui particolari insinuerebbero il dubbio che nel mezzo sia presente anche l’ex fidanzata del cantautore.

“Quando nel pubblico c’é la tua ex fidanzata”, si legge nella caption sibillina che Wax rilascia per iscritto a corredo del video postato su TikTok.

Dal curioso filmato, che per il web renderebbe testimonianza del ritorno di un’ex nella vita di Wax dopo la popolarità che lui ha raggiunto prendendo parte ad Amici 22, é anche il frame del momento live dove é immortalata una curiosa reaction di Wax alla visione della folla di spettatori accorsi per lui, dove potrebbe nascondersi l’ex. Wax si copre il viso con la t-shirt bianca che ha indosso per l’occasione, quasi come a voler nascondere l’imbarazzo, il che potrebbe rivelarsi la testimonianza della sospetta reazione del cantautore alla visione dell’ex che lui segnala attraverso il TikTok.

Che sia semplicemente l’espressione artistica di un Mood e quindi un meme, il momento live che fa ora incetta di interazioni social a beneficio di Wax, non può dirsi un’ipotesi azzardata. Anche perché Wax da animale da palco quale potrebbe avere registrato il TikTok per puro intrattenimento, in una messa in scena.live poi condivisa sul re dei social cinese.

In alternativa potrebbe invece essersi realmente riaffacciata un’ex nella vita dell’artista della Generazione zeta ed ex Amici 22. Questo accade mentre la riconferma di Raimondo Todaro nel cast dei professori di Amici, in vista del via alla messa in onda di Amici 23, non può dirsi confermata…

