Amici 22, Wax: “Mi ha colpito subito…”/ La verità su Angelina Mango

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax si racconta in un’intervista esclusiva post-talent

É il terzo classificato alla finale di Amici 22 e, intanto, l’outsider dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi, Wax, si racconta in toto, rompendo il silenzio anche su Angelina Mango. Il cantautore milanese, reduce dalla competizione della puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi, che ha visto il giovane aggiudicarsi il premio Oreo del valore di 20mila euro e il premio Marlú di 7mila euro, in gettoni d’oro, replica ai quesiti di un’intervista post-talent a Il fatto quotidiano. E per l’occasione, tra le dichiarazioni, non nasconde di essersi sentito colpito a primo acchito dalla cantautrice lucana e vincitrice del circuito canto ad Amici 22.

Sulla scia del sospetto e la speranza maturati dai fandom, che in particolare aleggiano nel web sul conto dei due cantautori, che Wax e Angelina Mango siano una coppia di innamorati al di là della non conferma della loro lovestory, l’intervistato quindi dichiara: “Come definirei il nostro rapporto? A settembre è iniziata una amicizia molto bella. Mi ha subito colpito, perché non avevo mai conosciuto una persona con questa mentalità -fa sapere, con tanto di mention di Angelina-. Ovvero con una grande immaginazione. Ad esempio ci sono stati momenti in cui insieme ci inventavamo la presenza di mostri nel giardino della casetta. Oppure lei mi diceva ‘guarda la luna sembra un formaggio’”.

I discorsi e le confidenze intimisti condivisi con Angelina Mango, così come aggiunge poi Wax, “Erano le nostre vie di fuga. Le nostre vie di fuga dallo stress. Ci ha aiutato molto l’immaginazione e naturalmente la musica. Un feeling nato piano piano, una amicizia rafforzata dalla convivenza. Condividere insieme tante emozioni crea un rapporto indistruttibile”.

Wax e Angelina Mango, un preannunciato nuovo amore?

L’intervista segue, intanto, il rilascio del primo Ep che Wax pubblica per l’industria della musica in Italy, dopo aver presentato l’opera in anteprima assoluta ad Amici 22. Il talent show dei talenti ballerini e cantanti scoperti da Maria De Filippi, che ha permesso al milanese non solo di ottenere visibilità mettendosi al suo servizio come vetrina della sua musica, ma anche di instaurare amicizie importanti, e di fare tra le altre la conoscenza intima della figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango. Staremo, quindi, a vedere, quali sorti attendono i due giovani ex Amici 22, relativamente alla loro amicizia intima. Che dalla conoscenza avviatasi al talent show possa molto presto ufficializzarsi un nuovo amore?

