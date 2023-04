Amici 22, Wax: “Mi mancherà ogni volta che mi ascolti..”/ L’addio a Maria De Filippi

Wax dice addio a Maria De Filippi, alla messa a rischio subita al ballottaggio contro Samuele Segreto: che succede al serale di Amici 22?

Wax anticipa un commosso addio a Maria De Filippi, al termine del terzo serale di Amici 22, e l’occasione é il momento in cui lui é a rischio eliminazione, schierato contro l’amico rivale, Samuele Segreto. Accade nel mezzo dell’attesa per il risultato del ballottaggio che vede il cantautore contendersi il salvataggio nella competizione tra i talenti promossi al serale di Amici di Maria De Filippi, insieme al ballerino. Questo, dopo che i due sono decretati candidati al rischio eliminazione, per effetto delle votazioni dei giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, rispettivamente al termine della prima e seconda manche di sfida del terzo serale del talent, che é in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 1° aprile. E negli istanti in cui si attende la comunicazione del nuovo eliminato al talent, tra lui e Samuele, incalzato dai quesiti della conduttrice Maria De Filippi Wax non nasconde cosa più potrebbe mancargli nel caso in cui venisse dato per eliminato dal talent show e si vedesse ormai fuori dai giochi. E nello svelarsi pubblicamente, il cantante di Ballerine e guantoni si direbbe inscindibilmente legato a Maria De Filippi, ergendo la conduttrice del talent show come una persona più unica che rara.

“Ho rispettato quello che sentivo -fa sapere Wax, in un bilancio consuntivo del terzo serale affrontato in una serie di prove di canto, dove si direbbe sottotono stando al rischio infertogli dai giudici-, merito vostro… poi non vedo una cosa negativa nel dover uscire”. Da qui, quindi, Wax paleserebbe di non tenere l’eliminazione dal talent show e di non aspettarsi l’accesso alla finale di Amici 22, dal momento che “il mondo non si ferma lontano dai riflettori…io penso che si sia aggiunto qualcosa in me”.

Wax é il preannunciato nuovo eliminato di Amici 22?

Quindi, il cantautore e allievo di Arisa, al pensiero che possa rivelarsi eliminato prima della finale del talent, fa sapere che la cosa che mi mancherebbe di Amici sarebbero “le persone incontrate al talent, prima non nutrivo la speranza di coltivare rapporti con gli altri… Il fatto di parlare così e la consapevolezza che qualcuno mi ascolti”. Parole importanti, a cui si aggiunge la rivelazione di un’altra verità, ossia che lontano da Amici Wax sentirebbe nostalgia dei dialoghi intimisti con la conduttrice Maria De Filippi: ” posso dirti mi mancherebbe tanto quando parli tu… una persona unica nella mia vita, che mi é entrata dentro”. La conduttrice é consapevole di essere riuscita a leggere dentro il cantante, ben al di là delle apparenze di eterno ribelle e scapestrato che lui paleserebbe agli occhi altrui, “perché ti ho ascoltato e tu mi hai messa nelle condizioni di ascoltarti.. son contenta che mi hai detto la verità”.

Un messaggio di addio, quello di Wax, con tanto di replica sentita di Maria De Filippi, che intanto commuove il web tra le immagini del terzo serale di Amici 22 diventate virali via social. Tuttavia, nell’ultima puntata non é Wax a lasciare la scuola dei talenti, bensì Samuele Segreto. Che il preannunciato addio di Wax possa rivelarsi il preludio della eliminazione del cantautore al quarto serale di Amici 22, in arrivo? Chissà.











