Amici 22, Wax: “Non credevano in me…”/ L’amara verità sulla famiglia

Amici 22 di Maria De Filippi: Wax si racconta in toto, l’intervista post-talent

Può dirsi l’outsider di Amici 22, Wax, che, dopo essersi classificato terzo al talent show ora torna a raccontarsi, svelando il retroscena dei rapporti tesi in famiglia. L’occasione che il cantautore concorrente e allievo di Arisa uscente di Amici 22 ha, per tornare a parlare di sé e non solo, é un’intervista esclusiva concessa a Il fatto quotidiano.

Amici 22, Wax record su Spotify Italia/ Segna un milione di stream con 4 brani!

In replica ai vari quesiti ricevuti, in occasione dell’intervento post-talent show, in particolare Wax fa sapere che nei rapporti familiari, nel suo caso, non é sempre stato rose e fiori: “Sono sempre stato in tensione, la mia famiglia ha sempre litigato, poi arrivavano i sorrisi”. Come ha superato i momenti di tensione?

Amici 22, Wax: "Mi ha colpito subito..."/ La verità su Angelina Mango

La musica é l’ancora di salvezza, per Wax

“Grazie alla musica che mi consentiva non di scappare dalla mia famiglia -ammette il giovane, poi, incalzato dai quesiti sul personale della fonte a cui l’ex Amici 22 concede l’intervento esclusivo-, ma di affrontarla”. E non é tutto. Perché, relativamente al percorso artistico di studio della musica intrapreso al talent show condotto da Maria De Filippi, poi, Wax ammette sui familiari un’amara verità: “Non credevano tanto in me, ma non mi importava, avevo l’urgenza di fare musica”.

Tuttavia, con la partecipazione al talent show di Maria De Filippi i dissapori vissuti in famiglia si direbbero più che superati, per il cantautore milanese. Questo, in primis perché Wax dimostra, oggi più che mai, a se stesso e ampiamente ai fruitori di musica, inclusi i familiari, di essere un’importante realtà nel panorama del cantautorato made in Italy. Tanto, che a dispetto dei detrattori e gli scettici sul suo talento nel cantautorato, a pochi giorni dal rilascio il primo Ep lanciato nella scuola dei talenti scoperti da Maria De Filippi, Wax, consegue un importante traguardo. In termini di stream su Spotify Italy, l’ep eponimo ottiene un milione di ascolti con ben 4 tra le 5 canzoni racchiuse nella tracklist.

Amici 22: Wax sorprende Maria De Filippi e Angelina Mango/ Il messaggio nel primo Ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA