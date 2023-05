Amici 22, Wax: “Oggi sono il buon esempio che non ero”/ Le reazioni alla confessione

Amici 22 di Maria De Filippi, la confidenza intimista del finalista, Wax, sorprende

Nell’attesa generale per la puntata finale di Amici 22, Wax si lascia andare ad una inaspettata dichiarazione, consacrandosi come il vincitore morale. Accade al rinnovato daytime di Amici 22, datato 11 maggio 2023, quando il cantautore allievo di Arisa reagisce in un intervento senza filtri all’rvm mostratogli dalla produzione. Ossia, delle immagini salienti del percorso di studio della musica che lui ha intrapreso e vissuto tra alti e bassi, in tv.

“É stata una grande cosa e sono fiero di fare una grande cosa nella mia vita- fa sapere il cantautore di Turista per sempre, prossimo al rilascio del nuovo singolo lanciato ad Amici 22, Anni ’70-, sono contento perché me la porterò sempre con me”. L’esperienza televisiva che si appresta a concludersi per lui e gli altri tre finalisti in corsa per il montepremi di 150mila euro in gettoni d’oro, tra i riconoscimenti di merito al talento previsti alla finale di Amici 22, resta un momento indelebile nella sua vita e anche in quella dei suoi fan. In primis i genitori, che supportano il giovane nel sogno di fare musica, e la maestra di canto al talent, Arisa: “sono tanti ricordi in una televisione… ora sto tradendo le emozioni…vorrei piangere come un matto”.

Ma come definirebbe, lui, l’esperienza del talent show, in conclusione? “Mi ha dato una forma che prima non avevo- fa sapere Wax, incalzato dalle altre domande della produzione di Amici 22-, sono cambiato e non pensavo di durare più di una settimana..

non sono mai andato in gara contro qualcuno, io ero sempre in gara con me stesso”. Oggi Matteo sente di essere diventato il migliore sé, attraverso l’esperienza di formazione personale e artistica di Amici di Maria De Filippi: “ho potuto trasferire il buon esempio, che prima non ero, e ora sono, perché credo in me stesso…io ho vinto per quanto mi riguarda”, é la consacrazione personale di Wax. Parole quella della confidenza pre-finale, ad Amici 22, che intanto diventano virali con l’annesso post pubblicato dalla pagina Instagram di Amici, che ora mette a segno un volume innumerevole di interazioni social, tra like, condivisioni e messaggi di consenso degli utenti, comuni e vip, attivi in rete. E tra i tanti, emerge il messaggio di Arisa: “Hai vinto, sí, Wax! Che belle parole! Sono fiera di te anche se il merito è SOLO TUO! Dajeeeeeeee”, si legge nel commento social della cantante di Sincerità che, in quanto mentore di Wax, lei destina al cantautore dai capelli rossi.

