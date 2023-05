Amici 22, Wax record su Spotify Italia/ Segna un milione di stream con 4 brani!

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax si supera e registra un nuovo record su Spotify Italia

É l’outsider di Amici 22, Wax, dal momento che – al di là del terzo podio e la mancata vittoria alla finale del talent show- registra un nuovo record su Spotify Italia. In proporzione rispetto alla rivale amica e vincitrice del circuito canto ad Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango, il cantautore milanese riesce a fare meglio in termine di stream sulla nota piattaforma made in Italy, dedica ad ascolti e ascoltatori. Ebbene sì, nel dettaglio, a pochi giorni dall’uscita di scena dal talent show sulle arti ballo e canto, dedicato ai talenti ballerini e cantanti, Wax soffia ad Angelina Mango così come ad ogni altro competitor cantautore conosciuto ad Amici 22 il nuovo record su Spotify, appena raggiunto. Nel dettaglio il milanese raggiunge quota un milione di ascolti con ben 4, tra i brani racchiusi nel primo EP eponimo, Wax, che lui ha lanciato in anteprima assoluta nella competizione di canto registrata al talent show delle reti Mediaset.

Amici 22, Wax: "Mi ha colpito subito..."/ La verità su Angelina Mango

Anche “Storie” é prossima al raggiungimento del Grande traguardo?

In un EP, Wax, che contiene 5 tracce, ben 4 superano abbondantemente il milione di ascolti. E si tratta quindi del nuovo singolo estivo “Anni ’70”, che raggiunge la cifra di 1.160.555 stream, il singolo “Grazie” ottiene 1.009.728 ascolti, il singolo ” Turista per sempre” si supera raggiungendo 4.117.334 ascolti e l’altro singolo come gli altri lanciati dal milanese ad Amici, “Ballerine e guantoni”, segna 2.417.892. L’altra nonché quinta ed ultima traccia, racchiusa nell’Ep e inedito in quanto non singolo, “Storie”, potrebbe molto presto raggiungere l’ambito traguardo del primo milione di stream come le canzoni sorelle: allo stato attuale il brano registra quota 42.050 ascolti, a poche ore dal rilascio di Wax.

Amici 22: Wax sorprende Maria De Filippi e Angelina Mango/ Il messaggio nel primo Ep

Numeri da capogiro, che l’allievo di Arisa ad Amici 22 ora consegue e di fatto consacrano il milanese come il cantautore favorito dell’ultima edizione del talent di Maria De Filippi, relativamente al volume di ascolti su Spotify Italia.

LEGGI ANCHE:

Angelina Mango e Wax innamorati? Fan delusi/ La cantante è già fidanzata

© RIPRODUZIONE RISERVATA