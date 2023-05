Amici 22: Wax sorprende Maria De Filippi e Angelina Mango/ Il messaggio nel primo Ep

Amici 22 di Maria De Filippi: Wax destina una dedica ad Angelina Mango e alla timoniera di Amici

Reduce dal percorso di studio della musica intrapreso ad Amici 22, Wax sorprende i fedeli supporters con un messaggio che lui destina ad Angelina Mango e Maria De Filippi nel suo Ep. Wax, il primo vero album eponimo del terzo classificato tra i talenti cantautori competitor alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi, contiene al suo interno nella tracklist degli inediti non solo i brani lanciati dal giovane ad Amici 22. All’interno dell’opera, così come sorprendentemente segnala il popolo del web online, é inserita una dedica che Wax destina alla conduttrice e la compagna di studio di canto conosciute ad Amici 22, Maria De Filippi e Angelina Mango.

Angelina Mango e Wax innamorati? Fan delusi/ La cantante è già fidanzata

“Ci tengo a ringraziare Maria, tutta la produzione di Amici, Angelina e la mia famiglia”, si legge nel dettaglio tra le righe rilasciate dal cantautore milanese, all’interno dell’Ep, rilasciato il 26 maggio 2023. Parole quelle di Wax che confermano il sodalizio artistico e personale stretto tra lui, la conduttrice e la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, ad Amici. E non a caso, c’é chi tra gli internauti, in particolare fedeli supporters nei fan dei due beniamini di Amici, via social ora scommetterebbe che possa presto ufficializzarsi una storia d’amore tra Wax e Angelina Mango.

Amici 22, discussione fra Mattia Venzola e Wax?/ "Pare ci sia stata aria di tensione"...

Wax rompe il silenzio sui rapporti con Angelina Mango e…

In una recente intervista ripresa sul sito web Novella 2000, Wax così si pronuncia, incalzato sul rapporto con Angelina Mango: “Il nostro è un legame vero, puro e sincero. Alla ragazza le voglio bene ancora adesso perché non si distrugge una roba del genere”, esordisce Wax, ammettendo quindi che i rapporti stretti ad Amici proseguono al di là del tempo e lo spazio del talent show di Maria De Filippi-. Abbiamo vissuto in convissuto in casetta ad Amici. Milioni di persone che ti vedono, hai la certezza che le persone ti guardano ogni settimana. Una persona che vedi 24 ore su 24. Siete stati tristi, felici e sorridenti. L’hai vista malinconica, magari con dei suoi problemi… E io uguale.”. L’intervento rivelatore, poi, prosegue: ” Come fai a non dire che hai scoperto una cosa che rimane? Io ho scoperto grazie a lei un bene che prima pensavo di non poter mai provare. E lei ha creato questo in me: la scoperta di un cuore che non avevo mai accarezzato troppo”.

LEGGI ANCHE:

Wax: "Io e Arisa abbiamo rotto..."/ La verità dopo Amici 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA