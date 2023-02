Amici 22, Wax torna primo: va al serale?/ Supera il rivale Aaron: la classifica

Amici 22 di Maria De Filippi, Wax primeggia nella classifica di gara canto cover

Si infiamma la competizione di Amici 22, con la gara del circuito canto che vede tornare a primeggiare Wax, a discapito di Aaron Cenere, Angelina Mango e il resto dei cantanti in corsa al talent. L’occasione del rinnovo della gara di canto é la nuova puntata domenicale pre-registrata, la cui messa in onda é slittata a data da destinarsi nella programmazione TV di Canale 5. Secondo le annesse anticipazioni TV fornite da Amici news e Superguida TV, al termine rinnovata gara che chiama i cantanti ad esibirsi a prova di cover, Wax si impone ancora una volta come primo della classe canto. Questo, spodestando dalla pole, l’eterna prima Angelina Mango e battendo tra gli altri competitor nel circuito canto di Amici 22, il rivale Aaron Cenere. Quest’ultimo ha tacciato Wax di inscenare delle strategie di marketing nell’ambito del talent show, per il mero scopo di accalappiarsi visibilità e consensi dell’occhio pubblico a fin di business, in primis nella music farm. La competizione tra Wax e Aaron Cenere, ora si infiamma, allargandosi anche ad Angelina Mango -che solo di recente registra una vicinanza al primo dopo l’astio dovuto alla competizione tra loro.

Amici 22: Wax sbaraglia la concorrenza del circuito canto

Tuttavia, alla nuova gara cover giudicata dall’ospite in studio Giorgia, in una classifica di canto targata Amici 22 Wax torna primo classificato. Come indicato nel seguente ordine di arrivo:

-Wax primo: canta la cover di Nessuno mi può giudicare, poi prima di ottenere la maglia di accesso al serale dall’insegnante, Arisa gli consente di cantare il primo inedito “Turista per sempre”. Questa domenica esce il videoclip dell’inedito Ballerine e guantoni;

-Cricca secondo: canta Light my fire;

-Aaron Cenere terzo: canta Simply the Best;

-Federica Andreani quarta: risulta prima nella classifica dei professori di canto;

-NDG quinto: canta Carillon di Mr. Rain con barre dedicate alla mamma;

-Piccolo G sesto. Giorgia gli riconosce il merito dell’intonazione e la conduttrice Maria De Filippi lancia una Frecciatina al cantautore dopo il consiglio di Tiziano Ferro: “E’ la quarta persona che te lo dice, devi smettere di rappare”. Dopo la sua esibizione c’è stata una standing ovation;

-Mezkal settimo: canta Should i stay or should I go;

-Niveo ottavo: canta Walk on the west side; Giorgia contesta che il pezzo non gli stia bene cucito addosso al suo timbro vocale. Il che inevitabilmente é una stoccata alla produzione di Amici 22, inclusa l’insegnante di canto del concorrente Lorella Cuccarini, che assegnano i pezzi-cover.

La nuova puntata di Amici 22, inoltre, registra l’ammissione al serale del talent di cinque concorrenti dopo Ramon Agnelli, Isobel Fetiye Kinnear e Angelina Mango: Federica Andreani, Wax, Alessio Cavaliere e Gianmarco Petrelli sono i nuovi seralisti.

