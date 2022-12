Amici 22, Zerbi: provvedimento per Aaron, Tommy e Piccolo G/ Eliminati?

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G, Aaron Cenere e Tommy Dali convocati da Rudy Zerbi

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 1° dicembre 2022, che vede Rudy Zerbi convocare Aaron Cenere, Piccolo G e Tommy Dali. Quest’ultimi, insieme all’allievo di Raimondo Todaro, Mattia Zenzola, sono stati allontanati dalla casetta dei talenti per la questione irrisolta delle pulizie, tacciati cioé di non partecipare alle faccende domestiche per l’igiene nella scuola di Amici 22 di Maria De Filippi. E, nel rinnovato daytime del talent, ora, Rudy Zerbi chiama a rapporto i suoi allievi per comunicare loro il provvedimento stabilito, a chiusura del caso disciplinare esploso nella casetta dei talenti di Canale 5.

Amici 2022, Ramon Agnelli in lacrime per Gianmarco Petrelli/ La confessione commuove

In occasione della convocazione in sala-prove, Tommy Dali si dice fermamente addolorato in confidenza di Rudy Zerbi per la questione che lo coinvolge e, dal momento che non intende sbagliare oltremodo, dopo gli errori commessi e le occasioni sprecate nella vita deludendo peraltro i suoi genitori, oggi é pronto a mettersi in discussione e a rimediare. Questo, in primis perché non intende sprecare la chance di Amici , che per lui rappresenta la possibilità di poter cambiare la sua vita in positivo. “Prendo tanto sul serio questo percorso, ho tanto da migliorare e ho sbagliato in passato. Per cui rimedio” dichiara il cantautore di Male. E Rudy Zerbi rincara la dose, rimarcando il motivo alla base del provvedimento: “non me ne frega che arriviate primi nelle gare, contano le figure di merd* che facciamo come squadra”. Poi, Zerbi incalza Tommy sulla volontà di candidarsi ad una sfida a rischio eliminazione, evidentemente per espiare la sua colpa: “volevi andare in sfida per la visibilità di cantare il tuo pezzo?”. Dal suo canto Tommy si difende, spiegando di essersi sentito in dovere di andare in sfida, proprio come NDG, che schierato contro una sfidante esterna ha rischiato l’eliminazione dal talent sulla scia della questione pulizie, per poi vincere in puntata domenicale con un tripudio di cori del pubblico in studio, sulle note della sua hit, l’inedito Fuori.

Rudy Zerbi "pazzo" di Mister Baloon nudo a Tu si que vales/ Maria De Filippi "Maiale"

Arriva il provvedimento di Rudy Zerbi e le reazioni a caldo

Quindi, arriva il momento della rivelazione. Rudy Zerbi, auspicandosi che i colleghi insegnanti, di canto e ballo , stabiliscano dei seri provvedimenti disciplinari per la classe di allievi, comunica ai suoi allievi che vieta a quest’ultimi l’utilizzo del cellulare per almeno un mese: “vi vedo concentrati sui commenti social, ma da oggi per un mese non avrete il cellulare”. Tommy si direbbe provato per il provvedimento e Aaron ha una preoccupazione: “E neanche per le chiamate a casa?”. Rudy assicura che sarà consentito di contattare telefonicamente gli stretti familiari con la presenza della produzione di Amici 22, e “vediamo se questo cambiamento inizia da oggi”. Ma Piccolo G la vede dura: “Pesante sarà stare senza cellulare..”

© RIPRODUZIONE RISERVATA