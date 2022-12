Amici 22, Zerbi punisce Tommy Dali e Piccolo G/ “Voglio pubblicare l’inedito, ma..”

Amici 2022 di Maria De Filippi, Tommy Dali e Piccolo G dinanzi ad un bivio

Mentre prosegue la corsa al serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Tommy Dali e Piccolo G si vedono in estrema difficoltà, messi dinanzi ad un bivio punitivo da Rudy Zerbi. Quest’ultimo, decide di punire i suoi stessi allievi cantautori per la cattiva condotta scolastica che a suo avviso vede protagonisti i giovani, dopo la questione pulizie e l’uscita dalle prove generali per la puntata domenicale non consentita dalla produzione di Amici 2022. Rudy Zerbi, al domenicale del 4 dicembre 2022, decide di mettere Tommy Dali e Piccolo G dinanzi al grande bivio: i due sono chiamati a fare una scelta tra la partecipazione alla sfida indetta dal produttore Dardust – che vede i cantanti della scuola chiamati a realizzare un brano sulla base di uno di tre beat opzionali – o in alternativa il rilascio di un nuovo inedito.

Una punizione, che vede quindi i due allievi limitati ad una sola tra le due chance offerte dal talent e che fa confrontare tra loro i due membri dello stesso team, con Tommy che si palesa alquanto in crisi.

Piccolo G suggerisce a Tommy Dali…

“Tu piaci molto a Rudy- esordisce Piccolo G parlando al rivale amico- purtroppo quando vedono che sbagliano ci mettono alla prova – e il cantante di Male replica: “scegliere tra due cose enormi. Se fare uscire il pezzo oppure… ma non so se vincerei con la roba di Dardust, ma é una roba a cui tengo tanto…”. Insomma, Tommy proprio non accetta la punizione di dover fare una scelta. Ma Piccolo G sembra voler orientare Tommy sulla sfida Dardust: “per il mio umile parere a Dardust tu piaci molto. Il pezzo che stai facendo spacca”. Tommy Dali rimarca di essere combattuto: ” Bro, mi mettono davanti a questa scelta, che devo fare? Io sono sempre per rischiare tutto sempre. Io voglio uscire con il mio pezzo sicuro”. “Allora fai quello”, prosegue il cantante di Più mia.

Ma quale sarà la scelta dei due Amici 2022?Nel frattempo, LDA si impone come l’unico ex Amici 21 al debutto a Sanremo 2023…

Tommy Dali e Piccolo G reagiscono così al provvedimento disciplinare del prof Zerbi #Amici22 pic.twitter.com/MflkB701yX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 5, 2022

