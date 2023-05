Amici 22, Zerbi sfida Angelina con Aaron/ Il guanto determina l’eliminato?

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango é chiamata a sfidare Aaron Cenere: lo spoiler TV dell’ottavo serale

Angelina Mango si prepara a confrontarsi con Aaron Cenere in un guanto di sfida che potrebbe decretare l’eliminato di Amici 22, all’ottavo serale all’orizzonte. O almeno questo é quanto si evince al rinnovato daytime di Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, datato 1° maggio 2023. Al nuovo appuntamento del talent show, Rudy Zerbi sfida Angelina Mango con Aaron Cenere mettendo in forte discussione il talento nel canto della figlia d’arte. Questo, stando alla reaction risentita della figlia del compianto Pino Mango alla comunicazione del guanto che Zerbi chiede per l’ottavo serale del talent show, previsto per il 6 maggio 2023.

“Cara Angelina, una delle cose più belle del serale è che permette a tutti voi di esprimervi al meglio e di mostrare tutto ciò di cui siete capaci -esordisce Rudy Zerbi nella comunicazione del guanto di sfida destinata alla Mango junior-. Ti ho vista impegnata in un bel “Guanto performance” in cui hai dimostrato di saper tenere il palco e di essere in grado di costruire da sola un numero d’effetto, senza perdere la consueta precisione nel canto”.

“Proprio quell’esibizione mi ha dato l’idea per questo guanto che sto lanciando e che ti vedrà contrapposta ad Aaron Cenere -prosegue il talentscout, preparando il terreno fertile del campo di battaglia previsto all’ottavo serale di Amici 22-, che ha già ampiamente dimostrato, nel corso dei mesi, di essere anche un performer di indubbio valore. Anche in questo caso sarete liberi di scegliere l’outfit da indossare in puntata, così come avrete la possibilità di fare staging con un professionista per mettere a punto l’esibizione migliore possibile”.

Angelina Mango rifiuta il guanto di sfida contro Aaron?

L’invito del talentscout destinato alla Mango, alla sfida contro Aaron, poi si conclude: “Vi chiedo di osare, di costruire un numero coinvolgente, trascinante, che mandi il pubblico in visibilio. Sono sicuro che offrirete un bello spettacolo perché entrambi avete dato prova del vostro talento in più occasioni. Buon divertimento, non vedo l’ora di godermi il frutto del vostro lavoro”. Una comunicazione di sfida che turba Angelina Mango: “Sì, è una bella lettera – fa sapere la figlia d’arte, facendo eco alla reaction di Wax, al grido di “é una bella lettera”-, però se uno fa un guanto è perché sa di prendere il punto, altrimenti uno come Rudy, che comunque è furbo.. non è uno che si da la zappa sui piedi da solo.. se mi lancia questo guanto è perché sa di vincerlo”. Il nuovo guanto di sfida, a detta dei più tra i telespettatori attivi sui profili social di Amici, potrebbe determinare il nuovo eliminato a fronte del verdetto della giuria formata da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi. La prova di canto voluta ad Amici 22 per l’ottavo serale chiama i due sfidanti ad esibirsi in una cover sulle note di Radio Ga Ga” dei Queen. Ma per Angelina Mango il guanto potrebbe rivelarsi a favore di Aaron: “OK, va bene.. è molto di Aaron questo pezzo”. Ma Aaron non ne sarebbe così certo, quando é incalzato da Angelina che gli chiede se voglia rifiutare la sfida: “No no, sto pensando”.

Del resto, Angelina sente il peso della messa in discussione del guanto lanciato da Rudy Zerbi e non si esclude una battaglia infuocata ad alto rischio per lei così come per lo sfidante Cenere: “Mi adatto alle cose, mi cala un po’ l’autostima, questo è sicuro.. -aggiunge sibillina, la cantautrice-, mi dispiace dover dimostrare delle cose che io faccio.. Rudy mi chiede di dimostrare di essere all’altezza di Aaron a livello di staging, come se io puntassi più su altro..”. Tuttavia, Angelina non rifiuterebbe il guanto, proprio come Aaron: “Più che un guanto di sfida è una bella comparata, perché lei è bravvissima a performare, io ho il mio metodo.. ce la giochiamo benissimo”. La figlia d’arte non scommetterebbe, però, sulla possibilità di vincere il guanto contro Aaron, al cospetto dei giudici, che nel sistema di votazioni adibiti al serale decreteranno l’eliminato all’ottavo appuntamento serale di Amici 22. “Sicuramente non è un pezzo che io avrei scelto.. – fa sapere Angelina, non a caso-, però mi è capitato più volte di ricevere delle assegnazioni che non capivo ma poi ho trovato il modo di farlo, magari questa è una di quelle, mettiamola così.. in quanto alla performance si lavorerà per andare sul pacco con quel minimo di sicurezza, che ora non sento”.

