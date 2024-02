Amici 23, al via il primo televoto sui ballerini/ Chi é il preferito del pubblico?

Amici 23 di Maria De Filippi, Dustin Taylor é tra i concorrenti in corsa al talent show per il titolo di preferito

Dopo l’apertura del primo televoto sui cantanti, si apre il primo televoto sui ballerini ad Amici 23 di Maria De Filippi.

Dustin Taylor, Gaia Di Martino, Giovanni Tesse e Kumo sono i primi tra i talenti competitor ammessi nel circuito ballo in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. A seguire habemus Lucia Ferrari, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni e Sofia Cagnetti.

Per votare, così come attenziona un post della pagina Instagram ufficiale di Amici 23 di Maria De Filippi, é estesa la facoltà all’occhio pubblico di Amici di inviare un SMS al numero 477.000.1. La sfida tra i talenti competitor di Amici 23 di Maria De Filippi, quindi, s’infiamma, dopo il via alla prova televoto aperta sui cantanti quando é sempre più vicina la partenza della fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

S’infiamma la competizione tra i ragazzi di Amici 23

Chi sia l’artista favorito tra i competitor ballerini in lizza per un posto di partecipazione alla fase serale di Amici 23 di Maria De Filippi sarà, quindi, l’occhio pubblico attraverso l’espressione di una preferenza secondo il sistema di votazioni adibito.

E, intanto, ancor prima della decretazione dell’elemento ballerino preferito dell’occhio pubblico di Amici 23 tra i ballerini in lizza, i telespettatori attivi online si dividono tra i commenti social più disparati. Divisivi si direbbero, tra le interazioni, Nicholas Borgogni, Kumo e Giovanni Tesse, mentre tra gli allievi ballerini più quotati al titolo di preferito dell’occhio pubblico, possono dirsi Marisol Castellanos e Dustin Taylor. Quest’ultimo, ballerino australiano allievo di Alessandra Celentano, é il primo, in generale tra i ballerini e cantanti competitor, ad aver raggiunto il titolo di concorrente ammesso al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Il TELEVOTO è ufficialmente aperto! Vota il tuo preferito tramite SMS al numero 477.000.1 indicando il nome dell’allievo o il codice relativo, tramite APP wittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web https://t.co/zUOEGWVpl8 o tramite smart TV abilitate #Amici23 pic.twitter.com/BN7jaPRkFs — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 7, 2024













