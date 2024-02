Amici 23, al via il televoto sul preferito del pubblico/ La classifica di canto vede Petit…

Amici 23 di Maria De Filippi, parte il primo televoto per il circuito canto

Ha il via il nuovo televoto di Amici 23 di Maria De Filippi, per la decretazione del nuovo allievo di canto preferito dell’occhio pubblico. Così come emerge nel daytime di Amici 23, datato 6 febbraio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, la produzione del talent show indice il nuovo televoto in vista del via alla fase serale per la redazione di una classifica provvisoria degli allievi di canto.

Il nuovo televoto chiama l’occhio pubblico a votare per la proposta musicale preferita tra Petit, Mida, Malia, Sarah Toscano, Ayle, Holden, Nahaze, Lil Jolie, Kia, Martina Giovannini. Sulla scia della presentazione dei propri pezzi inediti i cantanti allievi in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi sono chiamati a sfidarsi a colpi di voti dell’occhio pubblico, in vista della selezione dei talenti ballerini e cantanti per l’ammissione alla fase serale della gara con in palio il montepremi finale ed altri riconoscimenti di merito.

Amici 23, Ayle tra i favoriti dell’occhio pubblico nel web

Il preferito dell’occhio pubblico potrebbe rivelarsi inaspettatamente Ayle, dopo la minaccia di un ritiro al talent show, rientrata con un confronto tra il giovane e l’insegnante di canto, visto il O in alternativa Holden, dal momento che i telespettatori attivi sulla pagina Instagram di Amici lo indicano in massa come il preferito dell’occhio pubblico, ancor prima che sia chiuso il televoto indetto nel rinnovato appuntamento TV e streaming Mediaset di Amici 23 di Maria De Filippi. E tra gli altri favoriti all’ambito titolo, c’é poi Petit, che il web indica come la migliore proposta musicale di Amici per gli inediti ad oggi presentati, Che fai, Guaglió e Tornerai. Per il momento Dustin Taylor é l’unico allievo, ballerino, ad aver ottenuto la maglia per il serale 2024 di Amici.

E, intanto, nell’attesa per la decretazione del concorrente favorito di Amici 23, per la quota Amici 22 Angelina Mango debutta al Festival di Sanremo 2024 come “new Queen of Pop”.

Il TELEVOTO è ufficialmente aperto! Vota il tuo preferito tramite SMS al numero 477.000.1 indicando il nome dell’allievo o il codice relativo, tramite APP wittyTV, APP Mediaset Infinity, tramite sito web https://t.co/zUOEGWVpl8 o tramite smart TV abilitate #Amici23 pic.twitter.com/8rHbqsYHsb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 6, 2024













