Amici 23: al via la gara dei secondi inediti, tra Petit, Mida, Lil Jolie, Ayle e Sarah Toscano/ Il vincitore

Amici 23, Holy Francisco é eliminato e Ayle prosegue la gara canto demoralizzato: le anticipazioni della puntata del 3 dicembre 2023

S’infiamma la competizione tra i talenti ballerini e cantanti in corsa ad Amici 23, con la nuova gara tra i secondi inediti. É quanto si apprende tra le anticipazioni TV della nuova puntata domenicale di Amici 23, datata 3 dicembre 2023, relativa alla gara dei secondi inediti indetta tra i competitor Lil Jolie, Mida, Petit, Ayle e Sarah Toscano.

Le proposte dei secondi inediti di Amici 23

Petit porta in scena Wagliò. Un inedito prodotto da Zef. Per il maestro di canto Rudy Zerbi si tratta di una preannunciata hit.

Mida presenta in studio l’inedito Mi odierai.

Sarah Toscano, invece, ad Amici 23 si esibisce sulle note del secondo inedito, di cui alle anticipazioni esplode il caso sul vero titolo che potrebbe essere Viole e violini o Le altalene. Un inedito prodotto da Michele Canova. Questa canzone parla di Sarah in chiave ironica che si innamora di un uomo molto più grande di lei.

Lil Jolie presenta invece Non è la fine.

Ayle, a differenza dei competitor ad Amici 23, presenta il suo primo inedito atteso al rilascio, Allergica alle fragole. Canta male e al di sotto delle aspettative il suo inedito perché è molto demoralizzato per l’eliminazione del compagno di squadra Holy Francisco. La conduttrice di Amici 23, Maria De Filippi, gli parla e gli fa notare che la vita prosegue anche dopo lo spazio e il tempo di Amici, rincuorando il giovane rispetto alla possibilità di poter riprendere i rapporti con Holy. “Che fuori dalla scuola potranno vedersi ancora e fare musica insieme, senza alcun problema”, come svelano gli spoiler con due grandi ritorni..

Chiaramente, la messa in onda dei nuovi appuntamenti di Amici 23 determinerà il titolo del miglior inedito, anche relativamente ai risultati degli ascolti in streaming su Spotify Italia e le classifiche di vendita al rilascio dei brani.











