Amici 23, al via la gara di canto giudicata dagli allievi/ La classifica determina l’eliminato?

Amici 23 di Maria De Filippi, ha il via la nuova gara per il rischio eliminazione

Il rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi dà il via alla nuova gara di canto, che vede i cantanti in corsa al talent show sulle reti Mediaset chiamati a competere tra loro e a giudicarsi con una votazione, per il rischio eliminazione.

Così come emerge tra le immagini che scorrono nel nuovo daytime di Amici 23 datato 24 novembre 2023, i cantanti in corsa al talent show sono convocati da Rudy Zerbi nello studio per il via alla gara degli inediti. I cantanti di Amici 23 cantano i loro rispettivi primi inediti e sulla base delle esibizioni sono poi chiamati a esprimere un giudizio.

Su richiesta di Rudy Zerbi, poi, alla base delle votazioni e la annessa classifica di canto, gli ultimi classificati sono indicati come elementi a rischio eliminazione e messi in sfida.

La classifica di canto vede a rischio…

Nella stilatasi sulla base dei voti degli allievi di canto vede al primo posto, a pari merito, si vedono classificarsi Holden e Mida con una media di voti pari a 6,66. Secondo posto per Mew e Petit con la media di 6,55. Terzo posto per Lil Jolie 5,88. Quarta posizione in classifica, ad Amici 23, poi per Ayle, quotato con la media di 5,66. Quinta posizione per Holy Francisco, Stella Cardone e Matthew, quotati in un pari merito alla media di 5,33. Ultima posizione per Sarah Cardone, quotata alla media più bassa nella competizione del circuito canto, pari a 5,22.

Per il volere della richiesta di Rudy Zerbi, come stabilito di comune accordo con il resto della produzione di Amici 23, quindi passano in sfida i penultimi e gli ultimi classificati. Si tratta più precisamente di Holy, Stella, Matthew e Sarah. Quest’ultimi, quindi, sono i concorrenti allievi cantanti di Amici 23 a rischio eliminazione, in quanto elementi indicati per una sfida immediata, con tanto di reaction dell’occhio pubblico attivo via social. Se da una parte c’é chi, tra gli utenti, si dice entusiasmato all’idea di assistere alle varie sfide di canto all’orizzonte, dall’altra c’é chi invece contesta i voti e le conseguenti sfide, ritenendoli una messa in discussione non obiettiva e a discapito del talento. In parole semplici, il sentiment predominante nel web é che le sfide siano ingiuste, dal momento che gli sfidanti siano messi in discussione per i giudizi dei compagni di studio, non esperti nella categoria di appartenenza del canto in musica.

Il prof Zerbi pensa che nella gara i cantanti non siano stati oggettivi con le loro votazioni e per questo ha deciso di chiedere alla produzione che in sfida non ci vada solo l'ultimo in classifica ma anche i penultimi! #Amici23 pic.twitter.com/dQ2PaMrSLW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2023

