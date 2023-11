Amici 23, al via la gara improvvisazione di ballo/ Il premio e il vincitore

Amici 23 di Maria De Filippi, Gaia De Martino é tra i protagonisti nella gara improvvisazione

La nuova gara nel circuito ballo vede ad Amici 23 di Maria De Filippi contendersi un importante premio, tra i competitor, la nuova allieva Lucia e le amate ballerine Gaia De Martino e Marisol Castellanos.

É parte integrante di quanto si rileva al rinnovato daytime di Amici 23, datato sulle reti TV e streaming Mediaset e in onda il 27 novembre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. La gara improvvisazione chiama i talenti ballerini indicati alla competizione indetta nel circuito canto a sfidarsi sui temi costrizione e libertà, improvvisando una performance coreografica al cospetto di un giudice speciale. Ossia, lo storico ballerino professionista del talent show di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta.

Ma chi sono a sfidarsi sulle note della gara improvvisazione? Non tutti i ballerini in corsa ad Amici 23 , quindi parliamo della new entry Lucia e gli elementi veterani nella classe del talent show, Gaia De Martino, Marisol Castellanos. Insomma, una gara tutta al femminile, aperta tra un elemento distintivo e l’altro di ciascuno dei team di ballo in corsa ad Amici 23, capeggiati dai maestri Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

I risultati della gara di Amici 23

La vincitrice della gara di ballo? Ad avere la meglio é Gaia De Martino, che si aggiudica quindi il conferimento in premio della possibilità di esibirsi in occasione di una delle repliche previste di Chicago il Musical. Un traguardo importante quello che si aggiudica Gaia De Martino, anche per la fierezza del maestro di ballo, Emanuel Lo. E non mancano le reaction degli internauti nel web, all’ insegna dell’entusiasmo per i risultati della beniamina amata nel web. Questo, mentre Chiara Porchianello é virale nel web per la sua eliminazione…

Gaia è la vincitrice della gara improvvisazione “Costrizione e libertà” e avrà l’occasione di danzare in una delle repliche di Chicago Il Musical! #Amici23 pic.twitter.com/3pvZzyAaJT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 27, 2023













