Amici 23, al via la gara improvvisazione/ Il vincitore tra Marisol, Gaia ed Elia

Amici 23 di Maria De Filippi, Marisol, Gaia ed Elia si contendono la vittoria della gara di improvvisazione

Marisol, Gaia ed Elia sono i candidati alla gara di improvvisazione nel circuito canto, nella seconda puntata di Amici 23 di Maria De Filippi. É quanto si rileva alle anticipazioni TV della puntata di Amici 23, prevista il 1° ottobre, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, secondo quanto diramato da Superguida TV e Amici news a mezzo social.

Amici 23, Lil Jolie e Matthew primi della classe canto/ Tutte le posizioni in classifica

A giudicare per i ballerini la gara di improvvisazione è l’esperto di danza, tra gli ospiti previsti in studio alla nuova puntata domenicale di Amici 23, Simone Nolasco.

“A ballare sono state: Marisol, Gaia ed Elia”. Insomma ad esibirsi alla gara di improvvisazione nel ballo sono solo tre elementi della classe dei 20 allievi di Amici di Maria De Filippi, in corsa per un posto al serale del talent show. E non é tutto. Perché le anticipazioni, inoltre, preannunciano Marisol come la vincitrice della gara improvvisazione di Amici 23, e la ballerina potrà pertanto ballare ad un evento.

Amici 23, chi sono gli ospiti della seconda puntata?/ Tornano gli ex allievi Irama e Angelina Mango e...

Tra le altre anticipazioni della seconda puntata di Amici 23…

I tre ballerini di Amici 23, per la prova , sono chiamati a improvvisare sulle tre stagioni dell’amore con Umberto e Elena. A Marisol tocca l’inizio, a Elia l’amore pazzo mentre a Gaia l’abbandono. Le musiche oggetto della gara? Marisol si esibisce su Quando nasce un amore, Elia su Il più grande spettacolo dopo il Big Bang mentre Gaia su Messaggio.

Tra le altre anticipazioni della nuova puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi, inoltre, é prevista la partecipazione televisiva degli ex concorrenti ad Amici, Angelina Mango e Irama. I due ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi sono chiamati in studio a coprire il ruolo di ospiti. Angelina presenzia nel ruolo di performer del nuovo singolo, mentre Irama nel ruolo di giudice della gara canto.

Amici 2023, Ed.23/ Anticipazioni e diretta puntata 1 ottobre: Garrison, Irama e Angelina Mango ospiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA