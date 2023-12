Amici 23, al via la gara inediti/ La classifica e il vincitore del circuito canto

Amici 23, si apre la sfida di canto: inediti

Il rinnovato appuntamento TV e Streaming di Amici 23 di Maria De Filippi si apre con la nuova gara nella gara di canto. É l’occasione nel daytime di Amici, datato 13 dicembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, che i cantanti in corsa al talent show hanno per poter esibirsi in una performance promozionale dei nuovi singoli pubblicati sulle piattaforme musicali.

La gara inediti di Amici , giudicata da Max Brigante, si apre con la performance di canto di Mew. L’allieva di Lorella Cuccarini presenta la ballad intimista dal titolo, Vivo. Poi, é la volta delle mille personalità di Lil Jolie, nel brano Non é la fine. Il momento della performance promozionale arriva anche per il brano di un amore segnato dalla differenza d’età, di Sarah Toscano, dal titolo Viole e violini. Il microfono di Amici 23, poi, passa alla ballad scritta da Holden a quattro mani con Angelina Mango di Amici 22. E la gara inediti di Amici 23 prosegue, poi, con la performance promozionale di Ombre, il nuovo singolo di Matthew dalle vibes proibite nel segno del rock. Ed é poi la volta del nuovo singolo di Mida che vanta il debutto a Sanremo Giovani 2023, Mi odierai.

La classifica di Amici 23

La competizione di Amici 23 s’infiamma poi con l’esibizione partenopea di Guaglió, il nuovo singolo di Petit. Ma la gara di canto targata Amici 23 continua, con la classifica del giudice esterno.

Primo classificato Mida e Holden (che in una intervista spiega il senso del brano) in un pari merito, seguito sul podio dal secondo e terzo classificato Mew e Petit. Lil Jolie e Sarah Toscano sono quarto classificato. Matthew quinto e ultimo classificato.











