Amici 23, al via la gara inediti: Petit sorprende/ Il verdetto di Ermal Meta

Amici 23 di Maria De Filippi, Petit sbaraglia la concorrenza nel canto: la proposta bilingue insiste e persiste, raggiunge e conquista!

Ha il via la nuova gara inediti, all’edizione corrente del talent show di Maria De Filippi, Amici 23, con Petit che sbaraglia la concorrenza del circuito canto.

La gara tra gli inediti proposti al talent show di Maria De Filippi vede in corsa per il titolo di miglior inedito, i brani di Petit, Mida, Malia e Ayle. Così come emerge dalle immagini del daytime di Amici 23 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 19 gennaio 2024.

Amici 23: Nahaze si racconta a Lil Jolie e Dustin Taylor/ É bufera nel web: il particolare che non sfugge

Occasione in cui, al cospetto del giudizio del giudice esterno, cantautore popolare, Ermal Meta, i giovani cantautori concorrenti sono chiamati ad esibirsi sul palco del talent cantando i loro nuovi brani. Petit, il primo ad esibirsi si rivela essere anche il primo classificato, nella classifica generale stilata da Ermal Meta al termine della gara. Il First class di canto propone Tornerai, che già fa breccia nel cuore di RTL 102 5, conseguendo il vanto del primo passaggio in radio: “la semplicità…quello che arriva é una canzone d’amore; l’aggancio melodico é molto bello”, sentenzia il giudice in favore di Petit.

Amici 23, nuovi retroscena sull'addio di Mew e Matthew/ "Non hanno deciso insieme e..."

Poi, si passa al secondo classificato, Ayle, in lizza ad Amici 23 con il nuovo inedito Il tuo nome: “la melodia accompagna bene questo senso di dimenticanza “, é il giudizio sintetico del giudice ad Amici 23. Per la classifica di Ermal Meta, Mida delude le aspettative dei fan, giungendo solo terzo classificato con Fight club: “hai una faccia da schiaffi, che piace”.

Fuori dalla Top 3 di Amici 23…

Quarto ed ultimo classificato, al termine della gara di Amici 23, é poi Malia con l’inedito Non so se tu…viverci: “suona un po’ come un flusso di coscienza”.

Amici 2023, Ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 21 gennaio 2024: Pettinelli contro Mida, Turci sbotta

Che la classifica di canto possa determinare la messa in discussione del talento dell’ultimo classificato, ad Amici 23? Nel frattempo, intanto, tra gli ex Amici Annalisa, Angelina Mango, Emma Marrone e Alessandra Amoroso si contendono la vittoria di Sanremo 2024, per le scommesse nel gioco di Fantasanremo!

Per Petit, Ayle, Malìa e Mida è arrivato il momento di scoprire la classifica della gara inediti giudicata da Ermal Meta! #Amici23 pic.twitter.com/PDpgNKGvzY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 19, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA