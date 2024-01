Amici 23, al via la gara per il “best videoclip”/ Classe ballo divisa: il verdetto del vincitore!

Amici 23 di Maria De Filippi: la first-class Lucia Ferrari sfida tutti, al via la gara “videoclip”

S’infiamma la competizione nel circuito ballo in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, con la divisione della classe di ballerini in tre schieramenti tra loro contrapposti. Al rinnovato daytime di Amici 23, in onda il 18 gennaio 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, viene comunicata la partenza della gara di ballo per il titolo di “miglior videoclip”.

I ballerini allievi sono chiamati a schierarsi volontari come backup dancer in una choreo su tre assegnazioni previste, delle quali é appunto richiesta una scelta da parte dei candidati. Thriller di Michael Jackson, Single ladies di Beyoncé e Ain’t your mama di Jennifer Lopez, sotto la direzione artista dei professionisti Giulia Stabile, Isobel Fetiye Kinnear e Elena D’Amario, sono le opzioni possibili della scelta artistica alla base del contest “videoclip”.

La classe di ballo in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, quindi, si divide in tre schieramenti per il via alla nuova sfida a colpi di dance moves ispirati al set di un nuovo videoclip musicale per la pop music. E al termine delle esibizioni nel segno del Pop di risonanza internazionale, ad Amici 23 arriva la classifica di ballo che vede in pole position Lucia Ferrari.

Secondo classificato Dustin Taylor. Terza posizione per Gaia Di Martino, seguita al quarto posto da Marisol Castellanos in Top 5 con Kumo quinto.

In Top 10, ad Amici 23….

Fuori dalla Top 5 troviamo, poi, Simone Galluzzo, Sofia Cagnetti, Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse. Quest’ultimi, presumibilmente al più alto margine di rischio eliminazione prima del via al serale di Amici 23, sono rispettivamente classificati sesto, settima, ottavo e nono nonché ultimo.

Nel frattempo, intanto, le immagini della nuova sfida tra i talenti ballerini sono virali nel web e dividono i vari fandom dei beniamini di Amici 23 di Maria De Filippi, protagonisti della competizione per il miglior video. La stessa vede primeggiare la coppia formata da Lucia e Dustin, prima e secondo classificati nella nuova classifica del circuito ballo.

