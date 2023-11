Amici 23, al via la verifica di Alessandra Celentano/ I top e flop di ballo

Amici 23 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano si ricrede su Nicholas Borgogni? Il verdetto della verifica di ballo

Ad Amici 23 di Maria De Filippi, ha il via la rinnovata gara tra i talenti ballerini e cantanti, con la nuova verifica di Alessandra Celentano. Si tratta della prova di teoria e pratica che ad Amici 23 indice la maestra di ballo, Alessandra Celentano, nel daytime pomeridiano del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi e in onda il 17 novembre 2023 sulle reti TV e streaming Mediaset.

Nel rinnovato appuntamento di Amici, Alessandra Celentano chiama nello studio del talent show tutti i ballerini concorrenti a mettersi in discussione nel ballo a prova di una verifica di competenza acquisita sulla teoria e la pratica. E sin dalle fasi iniziali della verifica la nipote del Molleggiato, Adriano Celentano, sentenzia duramente sui concorrenti ballerini provinati, tra cui in particolare l’ultima new entry nella classe di ballo, Giovanni Tesse, concorrente allievo di Raimondo Todaro nel latino.

“Siete lenti, siete mosci… fatemi vedere le posizioni…-esclama la maestra Alessandra Celentano, alla verifica di ballo, urlando contro tutti i ballerini concorrenti di Amici 23. Poi, al termine della verifica é la volta dei voti ai risultati alla prova di teoria e pratica dei ballerini competitor. Il verdetto? Nicholas Borgogni che sin dall’esordio TV ad Amici 23 di Maria De Filippi rappresenta il non talento per Alessandra Celentano, si rivela essere il top nel flop che regna sovrano tra i ballerini in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi.

“Nicholas hai un correttissimo approccio allo studio -fa sapere la maestra di danza classica, parlando a Nicholas Borgogni alludendo ai risultati della prova di ballo- ma quando fate la performance é diverso”. Quindi, anticipando l’ennesimo voto basso, Alessandra Celentano spiazza rivelando la media dei voti di Nicholas Borgogni, come la più alta tra quelle raggiunte nel circuito ballo ad Amici 23: “tu hai la media più alta, ma non cambia il mio pensiero su di te e io continuerò a pensare che vedo il nulla”.

La maestra Celentano ha comunicato ai ballerini i voti della verifica e… #Amici23 pic.twitter.com/hJiVkrj9yr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 17, 2023

La maestra di ballo, la più temuta alla cattedra degli insegnanti di ruolo ad Amici 23, quindi comunica la sua delusione maturata a fronte dei risultati della verifica: “cercate di capire il motivo per cui reagisco in questo modo…se fate questo mestiere dovete conoscere quello che fate”.

I risultati della verifica di ballo

Di seguito, le votazioni e le medie complessive conseguite dai ballerini concorrenti di Amici 23:

-Kumo consegue i voti, pratica 1.5 – Teoria 5- per una Media 3.25;

-Chiara: pratica 3 – Teoria 0 – Media 1.5;

-Simone: pratica 1.5 – Teoria 4 – Media 2.75;

-Marisol: pratica 3 – Teoria 0 -Media 1.5;

-Nicholas: pratica 2.5 – Teoria 5 – Media 3.75;

-Gaia: pratica 3 -Teoria 0 – Media 1.5;

-Elia: pratica 1 – Teoria 1 – Media 1;

-Sofia: pratica 3 -Teoria 0 – Media 1.5;

-Giovanni: pratica 1 -Teoria 3 – Media 2;

-Dustin: pratica 3 -Teoria 3 -Media 3.

