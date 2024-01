Amici 23, Alessandra Celentano incantata Marisol e Isobel: “Ecco perché sono felice” (Video)/ Todaro contro

Alessandra Celentano si ricrede su Marisol ed esulta ad Amici 2023: “Vederla con Isobel…”

Da quando è una coach di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Celentano si è abituata a vederla critica e severissima nei confronti degli allievi e pronta a scontrarsi con gli altri insegnanti raramente accade quello che è successo nella puntata di oggi di Amici 2023 ovvero che l’insegnante di ballo riempia di complimenti una sua allieva e addirittura si ricreda positivamente su di lei mostrandosi entusiasta per la sua performance. È quello che invece è successo durante il passo a due tra Marisol ed Isobel.

Nel dettaglio, infatti, subito dopo la magnifica esibizione di Marisol ed Isobel ad Amici 2023 Alessandra Celentano si è messa ad esultare facendo il giro dello studio mentre ad una perplessa Maria De Filippi che le chiedeva spiegazioni sul gesto ha risposto: “Sono felice. Ho visto una esibizione molto bella. Marisol è stata molto brava, aveva tutto. Belle gambe, una buona espressività, piedi, ginocchia e schiena. C’era anche Isobel e a me piacciono i miei ragazzi tutti insieme. Quando io sono felice lo devo dimostrare”.

Il percorso di Marisol ad Amici di Maria De Filippi 2023 è stato tutt’altro che facile. La giovane ballerina non ha mai del tutto convinto la sua insegnante Alessandra Celentano che non le ha mai risparmiato critiche e pesanti giudizi. La giovane però anziché darsi per finta o scontrarsi con la sua insegnante ha preferito lavorare a testa bassa ed impegnarsi duramente ed i risultati si sono visti, ballando nella puntata di oggi con Isobel, anche lei allieva della Celentano l’anno scorso, ha fatto ricredere la sua coach

Tutti entusiasti per la performance di Marisol ad Amici 2023, soprattutto la sua insegnante Alessandra Celentano, come dimostra il video in questione, tranne Raimondo Todaro. Il ballerino che in puntata si è scontrato addirittura con sua moglie per dei giudizi poco carini contro i professionisti ha avuto da ridire sull’esibizione mostrandosi contrariato. Sui social, invece, ha generato un grandissimo entusiasmo il tenero abbraccio finale tra le due ballerine, Marisolo e Isobel. Insomma, grazie a questi inaspettati miglioramenti la giovane ballerina riuscirà ad ottenere un posto al Serale di Amici?

questo momento sarà per sempre impresso nella mia mente #amici23 pic.twitter.com/TB8PKiKXc5 — zaira⁷!¡ᴴ💋 in sessione (@signvftms) January 7, 2024













