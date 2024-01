Amici 23, Alessandra Celentano: “Non ti darò più compiti…”/ La scelta su Nicholas Borgogni spiazza tutti

Amici 23 di Maria De Filippi, Alessandra Celentano matura una scelta inaspettata su Nicholas Borgogni

Nicholas Borgogni reagisce affranto alla nuova bocciatura subita ad Amici 23, da parte di Alessandra Celentano. La maestra di danza classica sentenzia con una ennesima insufficienza a margine della performance eseguita da Nicholas Borgogni alla nuova puntata domenicale di Amici 23, per il compito di ballo da lei assegnato. La rinnovata puntata domenicale, andata in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 21 gennaio 2024, ha visto Nicholas Borgogni risultare ancora una volta non idoneo alla competizione tra i concorrenti ballerini in corsa nel circuito di danza ad Amici 23 di Maria De Filippi. Tuttavia, la maglia di titolare del banco di studio della danza, per Nicholas Borgogni, é riconfermata e non é sospesa, per il volere del maestro e mentore del giovane, Raimondo Todaro, che crede fortemente nel talento dell’allievo promosso alla scuola dei talenti di Maria De Filippi. Contrariamente alla Celentano , che invece sostiene la non idoneità di Nicholas.

E, intanto, così come emerge nel rinnovato daytime pomeridiano di Amici 23, in onda il 22 gennaio, all’indomani della puntata domenicale del flop Nicholas Borgogni reagisce molto duramente alla scelta maturata dalla maestra Alessandra Celentano, che non intende oltremodo metterlo alla prova in nuovi compiti di danza. Visti i risultati riscontrati al talent show, inclusi gli scontri tra le parti coinvolte e con l’aggiunta di Raimondo Todaro.

La reaction alla scelta di Alessandra Celentano, ad Amici 23

“Caro Nicholas, non ci capiamo e io ho parametri alti… lo so, sono esigente ma a fin di bene e faccio differenza tra qualità e quantità …meglio essere un avvocato bravo che un ballerino scarso. Tu hai bisogno di un confronto più amorevole, magari con il tuo professore…ho deciso di non darti più compiti” é in sintesi la lettera della scelta a primafirma di Alessandra Celentano destinata a Nicholas Borgogni e che é ora virale sul profilo Instagram di Amici 23, destando sorpresa generale nel popolo internauta.

Il ballerino reagisce visibilmente affranto alla missiva della maestra avversa, tanto da trincerarsi in un pianto di sfogo, oltretutto lontano dai compagni di studio. La maestra non ci sta all’accusa sibillina generale, dei telespettatori attivi online sui social e da parte di Todaro e il suo pupillo, quella di muovere un accanimento verso il giovane ballerino. Tanto da giungere alla scelta di non mettere più in discussione il talento del giovane, almeno non di certo con uno dei suoi compiti di danza tanto temuti. E Borgogni si sente umiliato ancora una volta, nel segno della sua situazione di flop nel ballo, già compromessa ad Amici 23.

A fiondarsi da Nicholas, con l’intento di tirargli su’ il morale tra gli altri vi é in prima linea l’altro ballerino risultato insufficiente al compito della Celentano e a rischio (con l’autospensione in giudizio della maglia di allievo), Giovanni Tesse: “Se vuoi essere della squad Todaro, devi uscire fuori”, esorta a ritornare ottimista al talent show Nicholas, Giovanni, strappando un sorriso tra le lacrime al compagno di squadra ancora una volta bocciato da Alessandra Celentano.

Questo, mentre lo stesso Giovanni Tesse riesce a fare ricredere in positivo sul suo conto la tenuta maestra avversa…













