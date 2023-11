Amici 23, Alvin Alley School di New York apre l’audizione/ La borsa di studio va a Marisol, Dustin e Nicholas

Amici 23 di Maria De Filippi, la Alvin Alley School indice un contest di ballo: l’audizione

La Alvin Alley School di New York indice un’audizione che infiamma la competizione di ballo ad Amici 23 di Maria De Filippi. La celebre scuola di danza nella Big Apple d’America apre il contest al talent show di Maria De Filippi in corso, con in palio il premio di una borsa di studio per la frequenza alle lezioni di tecnica e movimento- “Summer intensive 2024”- da tenersi in sede e per la durata di 5 settimane. La didattica é curata dagli insegnanti Michela Boschetto, Tracy Inman e Judine Somerville.

A trionfare alla preannunciata audizione della pregevole Alvin Alley School di New York é un solo vincitore di Amici 23, tra i ballerini in corsa per il posto di concorrente al serale del talent show di Maria De Filippi in arrivo sulle reti Mediaset.

A trionfare quindi é il candidato prescelto tra le proposte di ballo ad Amici 23, al cospetto della maestra di danza classica Michela Boschetto, l’esperta di danza modern Tracy Inman e l’insegnante di musical theater Judine Somerville. L’audizione ha inizio nel daytime pomeridiano di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 7 novembre 2023, con la scrematura dei ballerini candidati in tre fasi di selezione, ciascuna delle quali riferita ad una tra le tre materie di danza oggetto di didattica degli insegnanti adibiti al giudizio per il verdetto.

Non uno, bensì tre vincitori ad Amici 23!

“Una scholarship va a Marisol Castellanos”, é la sentenza al daytime di Amici 23 della pregevole Alvin Alley School di New York. Quindi, ad avere la meglio al talent show di Amici 23 é un’allieva di ballo di Alessandra Celentano, ben oltre la polemica corrente che vede la maestra di danza classica tacciata da Elena D’Amario di ostacolare il talento nella scuola di Maria De Filippi, come nel caso di Nicholas Borgogni. Ma non é tutto. Perché a grande sorpresa la borsa di studio é assegnata non solo ad uno, bensì a tre allievi di Amici 23. Oltre a Marisol Castellanos, infatti, ottengono la scholarship americana anche l’altro allievo di Alessandra Celentano, Dustin Taylor, e il pupillo di Raimondo Todaro nel latino, Nicholas Borgogni!

La Alvin Ailey School ha deciso di assegnare non una, non due, ma tre borse di studio e il terzo ballerino a conquistarne una è Nicholas! 🤩 #Amici23 pic.twitter.com/WEok3zDgTr — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 7, 2023

Una notizia stupenda per Dustin, la Alvin Ailey School ha deciso di assegnare una borsa di studio anche a lui! 🤩 #Amici23 pic.twitter.com/IxfNU7DYqt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 7, 2023

