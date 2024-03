Amici 23: amore finito tra Mew e Matthew?/ La verità inaspettata, dopo il ritiro di coppia

Amici 23 di Maria De Filippi, Matthew e Mew tornano a far parlare della loro relazione: la rivelazione

Dopo il ritiro congiunto dal talent show della coppia di fidanzato, Matthew e Mew tornano a far parlare di sé dopo l’esperienza vissuta insieme ad Amici 23 di Maria De Filippi.

All’origine dell’uscita della coppia, come da lei dichiarato vi é la recidiva della depressione di Mew, spesso soggetta agli stati di discontinuità psicofisica ed emotiva. Dalla nuova crisi psicofisica riscontrata ad Amici derivava di recente la scelta della cantante di lasciare il talent show e l’ala protettrice della maestra di canto Lorella Cuccarini, e in questi termini la giovane rinuncia così alla possibilità di qualificarsi al serale di Amici 23. Dalla scelta della cantautrice deriva anche la scelta dell’addio Matthew, il fidanzato che ha scelto di seguire l’amata fuori dagli studi del programma Mediaset, sotto il peso del lutto subito per la morte della compianta nonna.

Il grande passo svelato a Verissimo: la svolta degli ex Amici 23 di Maria De Filippi

I due cantautori fanno ancora coppia fissa e sono innamoratissimi, così come rendono noto i diretti interessati, e al contempo lei dà ora un annuncio davvero importante, in occasione dell’intervista congiunta a Verissimo. Ebbene sí, i due piccioncini di Amici 23 fanno sapere a grande sorpresa dell’occhio pubblico di essere prossimi al grande passo nella loro relazione. Ossia quello della convivenza. Matthew e Mew intendono quindi iniziare a condividere lo stesso tetto, pronti a suggellare il loro grande amore.

Una notizia inaspettata per i telespettatori attivi via social, in particolare per coloro i quali seguono le cronache di Amici 23, che avrebbero seguito la coppia anche nell’ipotesi di una qualificazione verso il serale del talent show imminente. Tra gli internauti, inoltre, c’é anche chi si dice sorpreso dal fatto che la relazione tra i due giovani cantautori stia rivelandosi duratura e che stia proseguendo anche oltre lo spazio e il tempo dello show dei talenti.

