Amici 23, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro formano la terza squadra del serale/ Le anticipazioni

Amici 23 di Maria De Filippi, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro formano la terza squadra per il serale di Amici 23 di Maria De Filippi

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro presentano la terza ed ultima squadra, in vista del via alla sfida tra i talenti del serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Dopo le formazioni delle prime due squadre competitor, la prima formata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e la seconda da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, la terza squadra competitor capeggiata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro vede comporsi dei rispettivi allievi di quest’ultimi. Si tratta dei cantanti ingaggiati dalla maestra di canto Ayle, Martina Giovannini e Lil Jolie e i ballerini arruolati dal maestro di ballo Gaia Di Martino, e Giovanni Tesse.

Tra i particolari della sfida a squadre di Amici 23 di Maria De Filippi…

Un totale di cinque talenti ballerini e cantanti, quindi, formano la squadra capeggiata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, ad Amici 23 di Maria De Filippi. Proprio come emerge al rinnovato daytime di Amici di Maria De Filippi, in onda sulle reti TV e streaming Mediaset l’11 marzo 2024. In vista del via al serale di Amici 23, Anna Pettinelli arruola la tanto discussa allieva soffiata a Rudy Zerbi, Lil Jolie, oltre a confermare Ayle e Martina Giovannini per la quota cantanti, con i pupilli reduci dal rilascio dei rispettivi nuovi inediti Attimo, Il tuo nome e Da quando non ho smesso di amarti.

E per la quota ballo, invece, la terza squadra del serale di Amici 23 di Maria De Filippi si compone dei ballerini promossi dal maestro di ballo Raimondo Todaro , il latinista Giovanni Tesse e la ballerina modern Gaia Di Martino. I cinque ufficializzati nomi degli allievi promossi all’upgrade si aggiungono al compito dei 15 concorrenti confermati al serale di Amici 23 di Maria De Filippi.

Intanto, fa discutere la lettera di addio di Lil Jolie a Rudy Zerbi, dividendo l’occhio pubblico attivo via social.













