Amici 23, Anna Pettinelli elimina Ezio Liberatore/ La comunicazione della maestra gela l’allievo: le reazioni

Anna Pettinelli elimina Ezio Liberatore, ad Amici 23 di Maria De Filippi

Anna Pettinelli comunica il provvedimento di eliminazione immediata per Ezio Liberatore, ad Amici 23, venendo così travolta dalla polemica web in corso. Al siluro di Luca Jurman, infatti, si aggiungono online ai danni di Anna Pettinelli le contestazioni critiche degli spettatori che proprio non accettano il dietrofront della maestra di canto sull’allievo promosso ad Amici 23. Come mostra il rinnovato daytime del talent show di Maria De Filippi, datato 29 ottobre 2023 sulle reti Mediaset, Ezio Liberatore é il nuovo allievo eliminato per il volere di Anna Pettinelli: “Allora Ezio, alla luce di tutto quello che é successo, inutile che la tiro per le lunghe…dalla sospensione della maglia devo passare al ritiro definitivo …- fa sapere la maestra di canto al cantautore, raggelandolo a margine della puntata domenicale che l’ha vista sospendergli la maglia di titolare del banco di studio-, quel banco vale tantissimo”.

Giovanni Tesse, chi è il nuovo allievo di Raimondo Todaro ad Amici 23/ Vince il banco extra: la sorpresa

Le reazioni più disparate all’eliminazione di Ezio Liberatore ad Amici 23

La scelta dell’eliminazione immediata la si matura “dal momento che vedo che non c’é un rendimento, Ezio, non ho visto risultati…sono passate un bel po’ di puntate e sento che devo liberare quel banco… hai talento ma non riesci a metterlo a frutto e non c’é tempo”. E quando ormai i tempi stringono, in vista del via al serale di Amici 23, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico nel web, su Amici 23, si inasprisce. Molti sono i commenti critici via social, nel sentiment aggregante che taccia Amici 23 di servirsi di talenti a scadenza come Ezio, per fare numero di concorrenti nel non valorizzare il merito del potenziale artistico dei concorrenti.

Amici 23, Ezio: "Non ho bisogno di compassione..."/ La stoccata ad Anna Pettinelli é il preannunciato ritiro?

La prof Pettinelli ha preso una decisione importante! #Amici23 pic.twitter.com/rRrTX4yjAM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2023

“Che orrore questa eliminazione, bisognerebbe da professori o pseudo tali rispettare le fragilità dei ragazzi”, commenta tra gli altri messaggi critici un utente, ai danni del talent show di Maria De Filippi.

LEGGI ANCHE:

Amici 23: Maura Paparo ritrova Alessandra Celentano, dopo 15 anni/ Web in tilt per l'amarcord

© RIPRODUZIONE RISERVATA