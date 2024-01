Amici 23, Anna Pettinelli nel mirino di Antonella Fiordelisi/ “Dietro questa donna, c’é…”

Grande fratello vip, Antonella Fiordelisi infiamma la querelle di Amici 23 con Anna Pettinelli!

S’infiamma la polemica esplosa sul conto di Anna Pettinelli di Amici 23, con lo zampino di Antonella Fiordelisi, nemica giurata dell’insegnante di canto del talent show di Maria De Filippi. Mentre il cantautore Mida e l’insegnante-mentore Lorella Cuccarini sferrano un attacco clamoroso ad Anna Pettinelli, tacciandola di destinare al loro team e in generale degli attacchiassegnazioni no-sense – come la sfida del compito di canto che alla nuova puntata domenicale di Amici 23 chiama il cantautore ad esibirsi sulle note di Loredana Bertè- Antonella Fiordelisi infiamma la querelle intestina del talent show.

Amici 23, Mida: "Una pagliacciata senza senso..."/ L'allievo affonda la maestra, Anna Pettinelli!

L’acredine tra Anna Pettinelli e Antonella Fiordelisi ha origini lontane e molto probabilmente nascerebbe con l’attacco della voce RDS sferrato alla schermitrice ai tempi della partecipazione al Grande Fratello vip 7 della seconda nello scorso anno:

“Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi“, tuonava Anna via social, sulla gieffina.

Amici 23, Raimondo Todaro vs Alessandra Celentano: "Sarebbe un'insegnante?"/Si apre il caso Nicholas Borgogni

Qualche mese fa la Salernitana replicava all’attacco commentando su Twitter l’operato che la prof di canto ha maturato ad Amici, con tanto di chiare allusioni all’affondo storico ricevuto:

“Sono dalla parte di tutti i professori di Amici, o quasi, il quasi si chiama Anna Pettirosso“.

La sentenza di Antonella Fiordelisi

E non finisce qui la querelle tra le primedonne della TV targata Mediaset. Perché, riattivatasi online l’ex Grande Fratello vip 7, Antonella Fiordelisi, attacca Anna Pettinelli ancora una volta:

“Circa 1 anno fa sono stata pesantemente attaccata sui social senza poter mai rispondere (perché purtroppo ero reclusa in una casa e di tante situazioni non ne ero a conoscenza) da persone che non conosco minimamente tra cui questa Pettirosso -sentenzia a crudo l’ex gieffina sulla voce RDS, e il riferimento é anche alla puntata domenicale di Amici 23 datata 28 gennaio con lo scontro tra la maestra di canto e Mida-.Ora guardando Amici capisco come a volte avere una buona professione non è sinonimo di felicità”.

Loretta Goggi frecciata ad Alessandra Amoroso con errore/ "Ad Amici schifata per Maledetta Primavera"

In conclusione, quindi, Antonella Fiordelisi si schiera dalla parte di Mida e il team capeggiato da Lorella Cuccarini, ai danni della squad di Anna Pettinelli. Questo, con parole tranchant ai danni della Pettinelli: “Sicuramente dietro questa donna c’è qualcosa di irrisolto. Mida sei bravissimo, hai talento e personalità. #amici23”, é la sentenza che chiude il caso del talent show di Maria De Filippi, nel segno dell’opinione dell’ex Grande fratello vip.













© RIPRODUZIONE RISERVATA