Amici 23: Anna Pettinelli salva l’allievo, Ezio Liberatore/ Annalisa e Rudy Zerbi bocciati: é guerra di canto

Amici 23, Ezio Liberatore é a rischio eliminazione al talent show? Interviene Anna Pettinelli

É un’Anna Pettinelli particolarmente controcorrente quella al confronto ad Amici 23, con Ezio Liberatore, nel salvataggio dell’allievo dalla bocciatura subita da Rudy Zerbi e Annalisa.

Ezio Liberatore risulta essere ultimo classificato nell’ordine di gradimento di canto stilata dalla giudice per la gara canto nella puntata domenicale di Amici 23. Un piazzamento che lascia alquanto contrariata Anna Pettinelli, tanto che la maestra di canto conferma la maglia di titolare del banco di studio ad Amici 23, per l’allievo cantautore Ezio Liberatore.

Amici 23, Mew e Matthew: esplode la passione di coppia/ "Cosa vuoi da me?"

Accade al confronto tra la maestra ed Ezio sul da farsi, in replica alla sfida di Rudy Zerbi, che chiama Liberatore ad esibirsi in una cover sulle note di Magnifico di Fedez e Francesca Michielin alla nuova puntata domenicale. La sfida si direbbe accettata dal team destinatario della messa in sfida voluta da Rudy Zerbi: secondo il talent scout Ezio Liberatore sarebbe in grado di risultare intonato nel canto, il che però non basterebbe a trasmettere un’emozione al fruitore di musica. Da qui nasce la comunicazione del compito ad alto rischio e Anna Pettinelli rincuora Ezio, replicando al veleno a Zerbi e alla giudice Annalisa, che ha contribuito alla messa in discussione del talento pupillo al domenicale.

Amici 23, Ezio rischia l'eliminazione: trema il team Anna Pettinelli/ Le reazioni alla sfida di Rudy Zerbi

Ezio incontra la sua prof Anna Pettinelli per parlare del compito del prof Zerbi ma prima affrontano il tema dell’ultimo posto nella classifica di domenica… #Amici23 pic.twitter.com/Q3ZIJtIgEW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 10, 2023

La bordata ad Annalisa e Rudy Zerbi

“Quanto ci tieni a stare sul palco- incalza Anna, Ezio, e il riferimento é anche alla recente minaccia di un ritiro -te lo ricordi, volevi andare via…”. L’allievo Ezio Liberatore non ha alcuna intenzione di lasciare il talent show, almeno non piú adesso, dopo aver minacciato l’uscita di scena sentitosi in un clima di ipocrisia e false amicizie nel mezzo della competizione nella classe di Amici 23: “certo non era per la musica”- la maestra prosegue- sei convinto di stare nella scuola…- e lui replica certo-, mi sono chiuso a riccio, ma é ora di affrontare…”. Anna Pettinelli silura Rudy Zerbi e la sua protetta giudice Annalisa, cui il talentscout non risparmierebbe mai parole d’elogio in TV: “io ti ridò la felpa perché non sono d’accordo sul tuo ultimo posto in classifica… sei d’accordo con quello che dice Zerbi? -dichiara in aggiunta la prof.ssa, per poi dirsi in sintonia con il rivale maestro ad Amici 23, su un dato aspetto-, il fatto che tu ti debba svegliare sono d’accordo”, dichiara nella confidenza ad Ezio Liberatore. Insomma, per il momento Ezio é salvo, ma per poco.

Amici 23, Chiara Porchianello a rischio: arriva la sfida, eliminata?/ "Non me l'aspettavo..."

Intanto, l’ex Amici LDA vola a New York canta e …

Ezio incontra la sua prof Anna Pettinelli per parlare del compito del prof Zerbi ma prima affrontano il tema dell'ultimo posto nella classifica di domenica… #Amici23 pic.twitter.com/Q3ZIJtIgEW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 10, 2023















© RIPRODUZIONE RISERVATA