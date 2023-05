Amici 23, Arisa e Raimondo Todaro fuori dal cast/ I sostituti sono graditi ritorni

Arisa e Raimondo Todaro lasciano Amici: lo spoiler tv

Sale l’attesa per il via all’edizione Amici 23 del talent show di Maria De Filippi, che potrebbe segnare l’uscita di scena di Arisa e Raimondo Todaro, per delle re-entries nel cast del format, tra i professori di ballo e canto. A quanto pare, stando al gossip in circolo nel web, del momento, Arisa e Raimondo Todaro sono i principali insegnanti indiziati come volti TV uscenti dal cast dei professori dell’edizione Amici 22, in vista del via ad Amici 23, previsto a settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E l’indiscrezione concernente sull’addio dell’insegnante di canto e l’insegnante di ballo al talent show di Maria De Filippi si estende ai nomi dei papabili sostituti di Arisa e Raimondo Todaro nel cast del talent show condotto da Maria De Filippi.

Questo, con i particolari forniti da Amedeo Venza in una nota di gossip diramata via social: “Lavori in corso per la nuova edizione di Amici. Todaro e Arisa verso l’addio, potrebbero esserci due graditi ritorni: Veronica Peparini e/o Kledi Kadiu”, fa sapere la perla di indiscrezione lanciata come primo spoiler TV di Amici 23.

Veronica Peparini e Kledi Kadiu tornano ad Amici

Insomma, a quanto pare nell’edizione Amici 23 di Amici di Maria De Filippi si segnerebbero i graditi ritorni, in quanto re-entry nel cast del talent e in qualità di professori a grande richiesta dell’occhio pubblico attivo via social, Veronica Peparini e Kledi Kadiu! Quest’ultimi, entrambi esperti di ballo, subentrerebbero come insegnanti di ballo nel cast dei professori di Amici. Motivo per cui non si escluderebbe neanche l’ipotesi di ulteriori addii del cast, da parte di possibili professori di canto uscenti da Amici 22 e delle annesse sostituzioni, in vista dello start di Amici 23.

Chiaramente la perla di gossip lanciata via social dal beninformato resta da prendersi con le dovute pinze, per i fedeli appassionati di Amici di Maria De Filippi. O almeno, questo fino ad annessa conferma o smentita dello spoiler TV.











