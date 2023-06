Amici 23, Arisa sarà ancora professoressa?/ “Se loro mi vogliono ancora”, ma detta delle condizioni…

Amici 23, Arisa: “Sto aspettando di parlare con la produzione”

Nonostante la 22esima edizione di Amici 22 sia terminata da poco più di 15 giorni, con la vittoria di Mattia Zenzola, fervono i preparativi per la prossima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi che dovrebbe partire il prossimo 17 settembre. Vi sono varie indiscrezioni riguardo ai prof che si siederanno dietro alle scrivanie del programma targato Mediaset. Il duo composto da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano rimarrà saldo mentre le incertezze ruotano attorno a Raimondo Todaro ed Arisa. Il ballerino potrebbe lasciare il talent a causa di alcuni dissapori con la conduttrice e con gli autori. Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram, aveva rivelato due nomi di due ex volti del programma che potrebbero sostituire Todaro, ossia il ballerino Kledi Kadiu e la coreografa Veronica Peparini.

Arisa choc: "Non parteciperò ai Pride di Milano e Roma…"/ "Ricevo solo insulti!"

In queste ore invece a rompere il silenzio per la prima volta è stata Arisa. La cantante, intervistata dal settimanale Diva&Donna, ha rivelato che tornerà ad Amici 23 come prof solo a una condizione: “Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì”, ha dichiarato Arisa.

Arisa a Domenica In "la Meloni mi piace"/ E replica alle critiche: "Sono sempre dalla parte dei diritti"

Arisa ha presentato il suo ultimo singolo “Non vado via”

Meno di un mese fa, lo scorso 5 maggio, Arisa ha presentato il suo ultimo singolo “Non vado via”. Un lato della sua carriera, quello della musica live, che inevitabilmente ha dovuto accantonare per via dell’impegno preso con Maria De Filippi e il suo Amici. In vista di una nuova stagione (e, come affermavano le indiscrezioni, di un possibile nuovo tentativo di presentarsi a Sanremo), Arisa starebbe rivalutando la sua permanenza nel talent show. “Ho voglia di cantare e vorrei farlo in tutto il mondo. Questo è il desiderio più grande che ho”, ha confessato l’artista al settimanale Oggi sulle sue prospettive future.

Arisa lascia Amici di Maria De Filippi?/ "Devo parlare con la produzione…"

Una volontà che non si può conciliare al cento per cento con l’impegnativo lavoro di insegnante nella scuola. “Mi piacerebbe andare in giro con la mia musica, cantare in italiano anche all’estero e vedere che effetto fa interagire con un altro tipo di pubblico”, ha spiegato ancora Arisa . Nella sua intervista ad Oggi, la cantante originaria di Potenza ci ha tenuto a sottolineare la grande riconoscenza che nutre nei confronti dell’ideatrice del talent show. “A Maria devo tutto”, ha confessato Arisa tra le pagine del giornale, elencando i motivi per cui l’esperienza nella scuola è stata fondamentale per il suo percorso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA