Amici 23 arruola nel cast Isobel Fetiye Kinnear?/ L’indiscrezione bomba!

Amici 23 di Maria De Filippi, Isobel Fetiye Kinnear nel cast dei ballerini? Spunta l’anticipazione inaspettata

Isobel Fetiye Kinnear é un nuovo ingaggio nel cast di Amici di Maria De Filippi, per l’edizione di Amici 23. O almeno questa é l’indiscrezione bomba che si solleva nel web, relativamente a quanto anticipa online Superguida TV, nell’attesa per il via alla nuova stagione del talent show di Maria De Filippi, Amici 23. Giunta al debutto TV e streaming sulle reti Mediaset, nel ruolo di concorrente promossa nel cast degli allievi ad Amici 22, fortemente voluta dalla maestra di danza classica Alessandra Celentano Isobel Fetiye Kinnear si imponeva tra i talenti di spicco del talent show di Maria De Filippi, registrando un percorso costellato di successi, tra consensi di pubblico e critica e conferimenti in premio alla carriera e proposte di lavoro, fino a conseguire il titolo di finalista alla puntata finale, dove si classificava quarta. E ora che fervono i preparativi per il via di Amici 23, in partenza con la prima puntata dello speciale domenicale il 24 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, nel totonomi del rinnovato cast del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi Isobel Fetiye Kinnear é in lizza per il posto di ballerina professionista.

“La nuova professionista potrebbe essere proprio Isobel Kinnear -si apprende tra le indiscrezioni della fonte-. Pare che durante un’esibizione e un incontro con i fan in Romagna, tra Faenza e Rimini, si sia lasciata scappare che la rivedremo nel talent di Maria De Filippi in qualità di professionista. Non abbiamo ancora ricevuto nessuna conferma ufficiale, ma anche ai nostri microfoni Isobel aveva assicurato che l’avremmo rivista presto in tv.”.

Tra gli altri spoiler TV e streaming di Amici 23

Tra le altre anticipazioni TV che si rilevano a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net, inoltre, oltre la conferma degli insegnanti Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro alla cattedra del circuito ballo e gli insegnanti Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini alla cattedra di canto insieme alla re-entry al talent nel medesimo ruolo di Anna Pettinelli, vi é un grande spoiler relativo ai partecipanti allievi e aspiranti tali.

Tra gli elementi della classe di Amici 23 potrebbero confermarsi Giovanni Antonacci, figlio d’arte di Biagio Antonacci e al contempo nipote d’arte di Gianni Morandi e i due ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici 22, Mezkal e Jore: il primo veniva eliminato dall’insegnante poco prima della fase serale di Amici, con la chance di un ritorno al talent in occasione dei casting per un banco ad Amici 23 e il secondo abbandonava la competizione dei talenti per motivi personali, motivo per cui la produzione di comune accordo con il talent scout potrebbe voler concedere a Jore la nuova possibilità di riproporsi ai casting. Ed é così che si configura l’ipotesi di una re-entry allo show di casa Mediaset, per entrambi i giovani talenti.

