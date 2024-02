Amici 23: Ayle annuncia il ritiro choc/ La reazione della maestra di canto, Anna Pettinelli

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle minaccia l’addio al talent show

Ayle annuncia il ritiro al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, nel rinnovato daytime in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il 5 febbraio 2024.

Il cantautore allievo di Anna Pettinelli in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle, non ha ottenuto i risultati sperati nell’ultimo periodo e, rispetto ai problemi tecnici avuti nella puntata domenicale del talent show, quando non ha trovato prontamente l’attacco alla performance con la base del pezzo presentato alla gara degli inediti, matura la decisione sofferta di lasciare la scuola delle arti. Così, al rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi, datato 5 febbraio 2024, Ayle registra la scelta choc di lasciare il talent show delle arti. Una decisione non condivisa dalla maestra di canto, Anna Pettinelli, così come dal resto della classe di allievi nella scuola, cantanti e ballerini.

Ayle matura una scelta definitiva sul suo percorso, ad Amici 23 di Maria De Filippi

“Veramente ho preso una scelta definitiva- fa sapere Ayle alla convocazione con la maestra Anna Pettinelli -, tu pensi che uscendo tu stia meglio… Oggi é stata una disavventura- prosegue la maestra e voce RDS, nel tentativo di portare l’allievo a ragionare sul fatto che il ritiro non sia la scelta giusta e Ayle palesa di non sentirsi all’altezza della maglia di cantautore in corsa-. Io non mi merito di stare lì dove sono”. Anna Pettinelli, sulla scia del supporto dei fan di Ayle attivi online, invita il giovane a restare nella scuola delle arti: “tu vuoi andare fuori a fare a botte con il mondo, se non sei pronto adesso vai a fare la tua musica nella tua cameretta… te ne sei andato via dallo studio… ti é partito il cervello come al solito”.

E il riferimento é anche all’uscita di scena dallo studio che Ayle registrava nella puntata domenicale di Amici 23, rispetto ai problemi tecnici riscontrati, al pensiero di essere in qualche modo ostacolato nella competizione musicale per un errore della produzione del talent show.

A provare a far ragionare il giovane Ayle é anche la ballerina Lucia Ferrari, tra i completini corsa ad Amici 23: “Secondo me fai una cazzata se te ne vai …sei capitato qua per condividere quello che fai e solo perché non arrivi a tutti non può essere tutti.. se riesci a superare i tuoi limiti poi fai la svolta che ti farà affrontare le cose nella tua carriera”.

E, almeno per il momento, la scelta di Ayle sarebbe in definitiva quella di restare in corsa al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi.

Dopo una lunga riflessione Ayle decide di rimanere nella scuola di #Amici23! pic.twitter.com/ydCQSonmxt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 5, 2024













