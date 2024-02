Amici 23, Ayle chiede di rientrare in gara/ Le reazioni al dietrofront sul ritiro

Amici 23 di Maria De Filippi Ayle esce di scena e cambia idea:

Ayle registra un clamoroso dietrofront al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici, in onda sulle reti TV e streaming il 12 febbraio 2024, dopo aver maturato la scelta di lasciare il talent show di Amici 23 come da lui stesso ammesso in un confronto con la maestra di canto Anna Pettinelli, il cantautore dalla tinta biondo platino tenta di tornare indietro sui suoi passi.

Come si attenziona tra le immagini della fascia pomeridiana odierna del talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Ayle prima spiazza la maestra di canto Anna Pettinelli comunicandole di voler dire addio al talent show e poi esprime alla produzione il desiderio di rientrare in corsa per un posto al serale di Amici 23, una volta rientrato a casa per il ritiro.

La scelta definitiva di Amici 23 di Maria De Filippi

Ora sta, però, alla produzione del talent show decidere se concedere una chance per il rientro alla gara dei talenti ballerini e cantanti di Amici 23. E la decisione finale consiste nella facoltà concessa agli allievi rimasti in gioco di esprimere un voto, per il sì o il no alla riammissione di Ayle. “In forma anonima, se sbarrata casella di si e sí e se sbarrate la casella del no é no”, fa sapere quindi la decisione stabilita ai vertici della produzione del talent show in comunicato, la conduttrice e produttrice Maria De Filippi.

E, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico attivo sulla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi si divide tra i commenti più disparati che dividono l’opinione generale tra i consensi e dissensi per la re-entry di Ayle nella scuola più amata dagli italiani. In particolare si leggono tra i commenti social i messaggi di chi spererebbe nella scelta della classe di allievi, espressa in una maggioranza che sia a favore per il ritorno del cantautore al percorso di studio del canto.













