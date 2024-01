Amici 23, Ayle compie gli anni: “Mai avuta tanta confidenza con le persone…”/ Il discorso di compleanno

Ayle compie gli anni ad Amici 23: il party di compleanno ha un curioso particolare

Ayle compie gli anni nel mezzo della competizione di Amici 23 di Maria De Filippi e un curioso particolare del party di compleanno vede protagonista il rivale amico, Holden.

Il biondo cantautore dagli occhi di ghiaccio é tra i cantanti concorrenti più apprezzati nel circuito canto competitor ad Amici di Maria De Filippi e, così come emerge nel daytime del talent show datato 31 gennaio 2024, Ayle compie gli anni tra le mura della scuola più amata dagli italiani. Un party in suo onore si tiene non a caso ad Amici, dove Ayle viene accolto a festa dai compagni di studio, con tanto di ornamenti e canto in coro della classe di allievi, nella scuola di Maria De Filippi. Un curioso particolare della festa é, poi, la presenza di Holden, cantautore certificato disco d’oro con il singolo “Dimmi che non é un addio”, il quale spesso e volentieri risulta assente agli eventi celebrativi della classe di allievi concorrenti in corsa ad Amici 23.

Ayle ringrazia Amici

E non può mancare neanche il discorso di compleanno di Ayle, ad Amici. “Non me lo aspettavo – fa sapere tra le dichiarazioni commosse e commoventi un emozionato Ayle, a cui é dedicato il party di compleanno organizzato dalla classe insieme alla produzione del talent show di Amici 23-…non avrei mai pensato di fare vent’anni qui …”. Tra le altre commosse dichiarazioni, poi, Ayle svela in un sentito messaggio di ringraziamento alla produzione di Amici 23 di Maria De Filippi: “fuori non avevo tutte queste amicizie e confidenza con le persone …grazie”.

Nel frattempo, intanto, si fa infuocata la competizione tra i talenti concorrenti in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi e nel ballo Sofia Cagnetti riceve la comunicazione choc della bocciatura infertale dalla maestra Alessandra Celentano…

Un super compleanno per Ayle insieme a tutti i suoi compagni 🎂🎊🎈 #Amici23 pic.twitter.com/31Hh15sFSz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 31, 2024













