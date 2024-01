Amici 23, Ayle e Malìa fanno infuriare Zerbi e Pettinelli/ “Stai zitto, non sopporto i capricci”

Amici, Rudy Zerbi si infuria con Malìa: ecco cosa è successo

Ayle e Malìa hanno movimentato di molto il pomeriggio di Amici 23, creando uno scontro con Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Ayle ha fatto perdere la pazienza a Pettinelli, mentre Malìa ha fatto infuriare Zerbi, nel corso del daytime di questo pomeriggio. Ma cosa è successo? Tutto è iniziato dalle lamentale dei due allievi sulle assegnazioni dei loro insegnanti. Malìa, parlando con Zerbi in collegamento, ha dichiarato di voler cambiare brano perchè avrebbe capito come funziona il format.

Amici 23, Malia e Ayle nuovi eliminati?/ La dura convocazione insinua il dubbio

Immediata la risposta del professore: “Tu mi fai dei discorsi che mi fanno accapponare la pelle. Vuoi fare il cantante o l’autore televisivo? Mi puoi dire cosa c’entra il fatto che una canzone un mese fa ti piaceva e ti andava bene e adesso, perché hai capito come funziona il programma, non ti va più bene? Ma che coerenza hai?”. Zerbi ha poi tuonato: “Ti devi preoccupare di quello che sei tu artisticamente, non se una canzone è popolare. Sei alla ricerca di un consenso che non trovi se non sei né carne né pesce. Queste cose non le voglio sentire più, la prossima volta per me sei in discussione“.

Amici 23, Nahaze é l'erede di Mew?/ Le reazioni alla promozione della nuova cantante allieva

Amici 23, Anna Pettinelli è scontro con Ayle: ecco cosa è successo

Nel corso del pomeriggio, anche Ayle ha fatto infuriare la sua insegnate ovvero Anna Pettinelli. L’allievo ha espresso la volontà di esibirsi con un’altra cover e questo ha fatto infuriare la speaker radiofonica che ha fatto irruzione in sala canta, cominciando a gridare in collegamento.

“Hai tempo da perdere e da farci perdere? Stai zitto un attimo. Vuoi aggiungere altre assegnazioni quando non ti ricordi due testi in croce? Io capisco tutto tranne i capricci” ha tuonato l’insegnate infastidita dalle richieste del suo allievo. In arrivo una punizione per i due artisti?

Amici 23: cosa c'è scritto nel biglietto lasciato da Mew?/ Foto: svelato il vero contenuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA