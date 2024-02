Amici 23, Ayle: é scontro con la produzione e lui lascia lo studio/ La reaction di Maria De Filippi

Amici 23, Ayle diventa il nuovo affaire di canto

Ayle diventa un nuovo caso ad Amici 23, dal momento che in puntata ha più di un problema tecnico, alla rinnovata gara di canto, e adirato lascia lo studio del talent show. Particolarmente seccata si direbbe, poi, la reaction della conduttrice Maria De Filippi, che interviene chiedendo alla classe degli allievi, ballerini e cantanti, cosa possa essere accaduto con Ayle, dopo l’uscita di lui dallo studio del talent show.

Chiamato ad esibirsi sul palco, nella puntata domenicale del 4 febbraio 2024, Ayle riscontra dei problemi tecnici, non trovando in particolare il giusto accordo al via della performance con la base della canzone alla gara inediti di canto. A più riprese Ayle vive una performance avversa, il che lo porta a un momento di difficoltà, anche psicologica, non solo artistica.

“Ma è la solita?”, chiede Ayle alludendo alla base, con cui lui vivrebbe dei problemi. E la conduttrice Maria De Filippi prima si accerta che la base non sia cambiata, poi aggiunge con tono un po’ seccato per i telespettatori di Amici attivi online: “Sì è la solita. Sei tu che in questo momento sei un po’ agitato forse”.

Ayle esce dallo studio e…

Un momento di alta tensione protrattosi all’uscita dallo studio di Ayle, con la conduttrice che incalza la classe di allievi sui motivi, per poi chiedere ad un addetto e al resto della produzione: “vuole sapere se abbiam sbagliato noi … se uno é arrabbiato va in sala relax…”. La maestra di canto Anna Pettinelli prova a difendere la posizione compromessa di Ayle: “sarà in difficoltà”. Quindi la produzione del talent show di Maria De Filippi sentenzia in puntata che Ayle “ha sbagliato, lui era molto emozionato”. Nel frattempo, i fan del giovane supportano Ayle in un movimento social di pronta difesa in replica agli haters che lo giudicano come un esempio di allievo dalla cattiva condotta, diseducativa, anche in mancanza di rispetto verso il talent show.

Ad Amici 23, per il circuito canto Petit torna in pole position…











