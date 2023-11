Amici 23, Ayle fa ingresso nella casetta/ La presentazione del nuovo allievo spiazza: il motivo

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle entra nella casetta dei talenti: la presentazione é dalle dichiarazioni inaspettate

Ayle, al di là della polemica che lo vede protagonista tra i concorrenti é il nuovo allievo cantautore in corsa ad Amici 23 di Maria De Filippi. E così come emerge tra le immagini del rinnovato daytime di Amici 23, datato 6 novembre 2023, segna l’acceso nella casetta dei talenti ballerini e cantanti di Amici, senza aver sostenuto la consuetudinaria sfida prevista per la titolarità del banco di studio nella scuola più spiata in Italia.

Ayle si presenta ai compagni di studio e…

E, una volta avuto ingresso nella scuola dei talenti, in confidenza con i compagni di studio Ayle si lascia andare ad una presentazione inaspettata per l’occhio pubblico attivo via social: “provo ad essere ordinato, senza ordine dentro…- fa sapere di sé, il nuovo allievo voluto da Anna Pettinelli , in una premessa che potrebbe preludere ad un caso di mancanza di igiene e/o di cattiva condotta ad Amici 23. E con la sua apparizione alla nuova puntata domenicale di Amici 23, si registrava “il primo palco e il pubblico che ho avuto”, aggiunge Ayle, che al vertice in una scala di valori personale non posiziona la musica, ma “tutto quello che ho lasciato a casa…l’importante per me prima della musica sono gli affetti, poi tutto il resto”.

Insomma, Ayle non avrebbe tra le prime priorità nella vita l’idea di una lunga permanenza al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi. E non a caso, tra gli utenti attivi via social c’é chi é ora pronto a scommettere che Ayle possa clamorosamente uscire di scena ad Amici 23, anche nell’ipotesi di un nuovo ritiro come quello che vede protagonista il cantautore SamuSpina, anche lui allievo voluto da Anna Pettinelli. Ma quali sorti attendono Ayle, nella scuola più spiata dagli italiani?

Ayle entra per la prima volta nella casetta di #Amici23! pic.twitter.com/QZmaqoK2gD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 6, 2023

“Tenerone, prima gli affetti e poi tutto il resto”, si legge poi tra i commenti social di approvazione da parte degli utenti, in favore ad Ayle.











