Amici 23, Ayle finisce in lacrime: c’entra l’eliminato, Holy Francisco/ La reazione inaspettata!

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle si sfoga in un duro momento di riflessione: c’entra Holy Francisco

É un Ayle particolarmente affranto il protagonista dell’amara sfogo che si registra a fronte dell’eliminazione di Holy Francisco, ad Amici 23. Ed é parte integrante del rinnovato appuntamento al daytime di Amici 23, datato 4 dicembre in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, relativamente alle novità del talent show come le reazioni dell’occhio pubblico, dentro e fuori il contesto del programma, all’uscita di scena di Holy Francisco. Giunto ultimo classificato, per l’ennesima volta, nella classifica della consuetudinaria gara canto cover della puntata domenicale di Amici 23, Holy é stato eliminato senza se e senza ma dalla sua stessa insegnante, Anna Pettinelli.

E particolarmente commossa é la annessa reazione a caldi di Ayle, compagno di squadra dell’eliminato, che non lesina lacrime e parole dettate dal dispiacere.

Le reaction all’eliminazione

“Mi dispiace un botto per Holy …incredibile- esclama Ayle nello sfogo, a cui fanno eco i compagni di classe tra i quali c’é grande stupore per l’uscita di scena ad Amici 23-… Difficile… ma fa parte del gioco..”. E oltre all’amarezza provata per l’eliminazione fulminea del rosso cantautore di Tananai, tra i concorrenti più iconici ad Amici 23, Ayle temerebbe il rischio di una sua imminente eliminazione, dal momento che é indicato come candidato ad una nuova sfida con uno sfidante, che potrebbe decretare la sua uscita dal talent show: “…e in più sono a rischio anch’io”.

Anche nel resto della classe, c’é chi ammette di aver accusato il colpo della inaspettata eliminazione fulminea di Holy Francisco. “Pure io mi sono emozionata, oggi”, dichiara la cantante Lil Jolie. Ma quali siano le sorti che attendono i concorrenti ad Amici 23, sarà la sola messa in onda del talent show di Maria De Filippi, dove intanto nel circuito ballo rischia grosso Giovanni Tesse…

Per Ayle la puntata di ieri è stata molto difficile… #Amici23 pic.twitter.com/hW1DekWgsK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 4, 2023













