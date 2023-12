Amici 23: Ayle, Mida e Holden puniti/ Il provvedimento disciplinare determina gli eliminati?

Amici 23 di Maria De Filippi: Holden, Ayle e Mida sono convocati: il motivo

Ayle, Holden e Mida rischiano l’eliminazione nella competizione del circuito canto, ad Amici 23 di Maria De Filippi. O almeno questo é il pronostico che aleggia tra gli internauti nel web, sui concorrenti al celebre talent show visti. Questo, a fronte dei contenuti nel daytime all’edizione di Amici 23, dove in particolare – convocati per la cattiva condotta assunta nella scuola delle arti canto e ballo -i cantautori apprendono la notizia del provvedimento disciplinare stabilito per loro, da parte della produzione.

Ayle e Holden sono tacciati entrambi di aver fatto uso dell’accesso a Internet per motivi esterni alla didattica interna della disciplina del canto, come quello social di Instagram nel primo caso, ad Amici 23. Ma non solo. A Holden viene contestato l’atteggiamento svogliato palesato alle lezioni di riscaldamento vocale e le sessioni di esercitazioni in canto con i vocali coach. E ai due cantautori, si aggiunge tra i responsabili di una cattiva condotta assunta ad Amici 23, ora, anche Mida.

La punizione esemplare ai danni dei talenti di Amici 23 di Maria De Filippi

“Non farete più riscaldamento vocale e avrete cinque fasce con i vocali coach in meno a settimana”- comunica la produzione del talent show nel daytime di Amici 23 datato il 19 dicembre 2023 e in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. E in più, ad Ayle viene vietato l’uso dell’i-pad, visto l’uso della connessione a Internet vietati nel regolamento di Amici. Un provvedimento disciplinare che mette fortemente in discussione i summenzionati tre artisti, i cui rispettivi fandom non a caso ora temono che Holden, Mida e Ayle siano candidati al titolo di eliminati al talent show. Ma non é tutto.

Perché, alla convocazione del caso, inoltre, la produzione di Amici 23 fa sapere a Ayle, Holden e Mida che le sessioni di lezioni speciali a loro sottratte verranno elargite ai compagni di studio. Questo, fino alla fine del loro percorso nel programma.

Nel frattempo, intanto, Malia fa ingresso nella scuola dei talenti, in qualità di nuovo allievo nel team facente capo a Rudy Zerbi…











