Amici 23: Ayle minaccia la leadership di Holden, Mida supera Mew e Petit in Top5/ La classifica Spotify

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle, Mida, Mew e Petit non riescono a bloccare il fenomeno Holden

Mentre nella scuola delle arti gli viene sottratto l’iPad per abuso di accesso a Internet in una cattiva condotta, Holden batte Ayle, Mida, Mew e Petit, tra gli altri competitor ad Amici 23, al circuito canto. É quanto si rileva nelle ore segnate dalle novità nel daytime di Amici 23, datato in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 19 dicembre 2023. Un appuntamento dove il figlio d’arte del marito musicista Paolo Carta di Laura Pausini, Holden, riceve insieme ad Ayle e Mida la comunicazione di un provvedimento disciplinare per la cattiva condotta registrata nella celebre scuola e in più viene sottratto sempre a lui l’iPad, a causa dell’uso improprio della connessione ad Internet per motivi esterni e estranei non concernenti la didattica della disciplina di canto, oggetto di studio ad Amici 23.

Tuttavia, nella classifica relativa agli ascolti di riproduzione in streaming su Spotify Italia, rispetto al rilascio dei nuovi e secondi singoli insieme al primo singolo nel caso di Ayle di Amici 23, Holden é il primo classificato con Nuvola, a quota 1.034.174 stream (con un aumento in riproduzione in streaming di +178k). Secondo classificato é Ayle, con ALLERGICA ALLE FRAGOLE, quotata a 595.047 streaming (+75k). Terzo podio per Mida, con il singolo MI ODIERAI, a quota 587.210 streaming (+88k). VIVO, singolo di Mew, é alla quarta posizione con 240.661 streaming (+36k).

La Top 5 e non solo…

Chiude la TOP5 di Amici 23 di Maria De Filippi, poi, Guaglió di Petit, quotata a 221.890 ascolti in riproduzione in streaming (+38k). Fuori dalla Top list dei Big 5, habemus settimo Matthew con Ombre, con 134.555 ascolti in riproduzione in streaming (+16k). La proposta con VIOLE E VIOLINI di Sarah Toscano registra un volume di streaming di 132.232 (+18k), settima classificata nella classifica streaming di Amici 23 a prima firma Il sussidiario.net. Ultima e ottava classificata nell’ordine di volume in riproduzioni su Spotify Italia é infine

NON È LA FINE di Lil Jolie, a quota 101.328 stream (+14k).











