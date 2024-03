Amici 23, Ayle nel mirino di Lorella Cuccarini: “Forte emotività può fare scherzi al serale”/ La risposta

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle é preso di mira da Lorella Cuccarini: che succede prima del serale?

É una Lorella Cuccarini al veleno la protagonista del j’accuse ai danni di Ayle e il suo talento di cantautore, tra i 15 concorrenti di Amici 23 di Maria De Filippi. Quando si fa ormai sempre più vicina la fase serale di Amici, il talent show di canto e ballo in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il cantautore Ayle riceve quello che si direbbe una dichiarazione di sfida piuttosto dura da parte della caposquadra del team avversario, capeggiato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Per “la più amata dagli italiani” l’emotività ai danni di Ayle potrebbe giocare brutti scherzi, “sicuramente ha una forte emotività, ma non so che scherzi può fare al Serale, lui ha già avuto problemi al pomeridiano”. Il riferimento é alle minacce di un’uscita di scena fino al ritiro che hanno visto protagonista al daytime di Amici 23, il biondo allievo di Anna Pettinelli.

Il botta e risposta ad Amici

“Sicuramente è convincente quando fa pezzi introspettivi, ma non è versatile.- prosegue poi il j’accuse della Cuccarini ai danni di Ayle-. Se lo metti a fare un pezzo solare, energico, perde la sua credibilità. Ci sono problemi di intonazione, insomma, credo abbia parecchi punti deboli”.

Dal suo canto il talento componente della terza squadra, Ayle, mantiene un low profile, preferendo accettare le critiche seppur non condividendole pienamente, anche nella speranza di poter fare meglio al serale di Amici 23, fino a farsi rivalutare in positivo. “Mi dispiace perché ora ho un po’ il marchio di quello che non sa fare delle buone prestazioni- fa sapere tra il serio e il faceto il pupillo cantautore di Anna Pettinelli, reduce dal rilascio del romantico singolo sull’amore finito “Il tuo nome”- … è vero tutto ciò che dice, vediamo se riesco a migliorare”.

