Amici 23, Ayle riammesso in gara/ La scelta di Anna Pettinelli: “Sei la mia scommessa!”

Amici 23: Ayle é riammesso nella scuola dei talenti , dopo il ritiro

Ayle é riammesso nella gara dei talenti ballerini e cantanti di Amici 23, per il volere di Anna Pettinelli. Il cantautore nei daytime settimanali precedenti sceglieva di lasciare il talent show, per poi fare dietrofront, chiedendo alla produzione del format un ritorno ad Amici 23. La produzione ha affidato alla maestra di canto Anna Pettinelli la facoltà della scelta per un consenso o un dissenso rispetto alla possibilità di una riammissione dell’allievo nella scuola.

Questo in risposta ad una doppia votazione della classe di allievi e un parere espresso dalla commissione interna dei professori di Amici 23. Alla prima tornata dei voti gli allievi si sono espressi con undici sí e sei no, per poi cambiare idea- in termini di maggioranza -alla seconda tornata di voti, con i soli due sí di Malia e Lucia Ferrari e per la maggior parte schierati contro un ritorno di Ayle nella scuola. Oltre la maggioranza dei no pervenuta da parte dei professori. Ma la decisione di Anna Pettinelli resta quella definitiva, che chiude il caso Ayle di Amici 23. Così come emerge nel daytime di Amici datato 14 febbraio 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

La scelta decisiva di Anna Pettinelli sul caso Ayle

“Io farò un report di come é stata la tua giornata e alla prima cosa sei fuori- é la sentenza di Anna Pettinelli alla convocazione di Ayle, che riammette in gara l’allievo dalla tinta biondo platino-… tu sei la mia scommessa e io detesto perdere le mie scommesse, perché poi divento cattiva”. La maestra e voce speaker radiofonica RDS lancia di getto la maglia di titolare del banco di studio del canto al suo pupillo, che in vista del via del serale diventa quindi il suo “Sorvegliato speciale”. La voce RDS decide di riporre la sua fiducia nel talento prescelto, per la seconda chance data al ragazzo, con Ayle che a partire dalla re-entry é tenuto sotto osservazione da parte della produzione relativamente alla condotta scolastica da lui assunta, per ciò che concerne la didattica e il regolamento di Amici 23.

La prof Pettinelli ha deciso di riammettere Ayle nella scuola di #Amici23 e subito dopo… pic.twitter.com/ybE5hhQlEK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 14, 2024

Che Ayle possa rivelarsi la scommessa vincente di Anna Pettinelli ad Amici 23? Nel frattempo, il via al serale di Amici si avvicina.











