Amici 23, Ayle riammesso in gara?/ La scelta dopo il ritiro

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle si ritira dal talent show e poi chiede la riammissione alla gara dei talenti

Ayle chiede la riammissione alla gara dei talenti ballerini e cantanti competitor ad Amici 23 di Maria De Filippi, dopo la scelta del ritiro dal talent show. É quanto emerge nel daytime di Amici 23 datato 13 febbraio 2024 e in onda TV e streaming sulle reti Mediaset. Reduce dalla decisione comunicata alla mentore Anna Pettinelli di lasciare Amici 23, per la sua incolumità psicofisica, il cantautore Ayle a grande sorpresa dei fedeli fan in tutt’Italia decide di avanzare la richiesta di riammissione nel circuito canto competitor di ballo ad Amici, in vista della fase serale.

Grazia Di Michele: “Quanta bellezza in queste ragazze”/ Dedica per le ex allieve di Amici dopo Sanremo 2024

La scelta sul caso Ayle spetta alla commissione dei professori alla cattedra di Amici 23 di Maria De Filippi

E a renderne comunicazione é la conduttrice di Amici 23, Maria De Filippi: “Ayle lascia il programma in macchina e va a casa sua e all’una di notte chiama noi per poter rientrare…. ha chiesto di rientrare e noi abbiamo chiesto ai ragazzi un parere a favore o a sfavore della riammissione”, chiarisce la posizione della produzione la conduttrice di Amici. A margine della votazione per la scelta da prendersi sul caso di Amici 23, undici concorrenti si esprimono in favore con un sí e gli altri sei si esprimono con un no. “Ok volevo sapere il pensiero di voi e la decisione della insegnante di riferimento, Anna Pettinelli”, fa sapere Maria De Filippi, incalzando la commissione degli insegnanti sulla decisione maturata rispetto al parere degli allievi espresso per la maggioranza dei sì alla riammissione di Ayle ad Amici di Maria De Filippi.

Amici 23, Ayle chiede di rientrare in gara/ Le reazioni al dietrofront sul ritiro

Dunque la scelta per la riammissione o la definitiva eliminazione di Ayle al talent show spetterebbe dunque alla commissione interna di Amici di Maria De Filippi e in particolare alla maestra del cantautore, Anna Pettinelli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA