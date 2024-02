Amici 23, Ayle si ritira: la scelta al confronto con Anna Pettinelli spiazza i fan/ S’infiamma la polemica!

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle comunica la scelta di ritirarsi

Ayle matura la scelta di ritirarsi dal talent show di Amici 23 di Maria De Filippi, così come emerge nel rinnovato daytime del talent show targato Mediaset. Al nuovo appuntamento TV e streaming di Amici 23, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 12 febbraio 2024, Ayle diventa protagonista di un dialogo intimista con la maestra di canto al talent show, Anna Pettinelli.

“Non sarà bello per te- attenziona la voce RDS e maestra di canto ad Amici 23 Anna Pettinelli , Ayle, alla convocazione voluta con la mentore-, non c’entra niente…oggi sono felice per come ho cantato il pezzo”. Il riferimento é al risultato non proprio brillante della performance canora alla rinnovata gara di canto domenicale che ha visto primeggiare Petit ai vertici delle classifiche. E il cantautore dalla tinta biondo platino ammette di sentire che il suo percorso di studio di canto ad Amici 23 sia ormai concluso: “ma devo andarmene, faccio la scelta a malincuore… mi avresti portato al serale ma ho bisogno di stare bene dentro …”.

Nonostante si dica felice della performance di canto domenicale registrata al talent show di Amici 23, Ayle sente di dover “uscire riguardando l’incolumità di se stesso e la testa: penso che tu capirai la mia scelta”.

Ma non può mancare la pronta reaction stupita di Anna Pettinelli: ” quello che mi stai dicendo io non me lo aspettavo…rispetto al fatto che in puntata hai reagito”. In questo caso alla convocazione con l’allievo Anna Pettinelli si riferirebbe anche al compito voluto da Lorella Cuccarini, che ha chiamato Ayle ad esibirsi sprovvisto della facoltà dell’uso di autotune, tra gli effetti musicali possibili.

Le reaction dell’occhio pubblico

E non mancano neanche le prime reazioni dell’occhio pubblico attivo via social sul profilo Instagram di Amici 23: “Mew si ritira e non ne parla nessuno. Ayle vuole uscire: ci sfracassano le pa**e da due

settimane” , attenziona tra i messaggi aggreganti qualche utente, poi, tra gli altri commenti social si legge ancora il pensiero generale che taccerebbe il talent show di arrecare stress ai giovani talenti nel percorso di studio delle discipline canto e ballo: “Fa bene. Lo stavano distruggendo..Ma cosa succede dentro Amici quest’anno? Tutti escono con lo stesso identico motivo”.

Nel frattempo, intanto, l’ex Amici 22 Angelina Mango rompe il silenzio sulla vittoria conseguita al Festival della canzone italiana…

Ayle ha comunicato alla prof Pettinelli che vuole lasciare definitivamente la scuola di #Amici23 e si confronta con i compagni in casetta pic.twitter.com/tSzo8t4NwA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 12, 2024













