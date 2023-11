Amici 23, Ayle: spunta la fidanzata top secret/ “Si chiama Margherita e…”

Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle é provato in sala canto: l’emozione é per la fidanzata lasciata a casa e…

L’ultima new entry nel circuito canto di Amici 23 di Maria De Filippi, Ayle, dichiara di essere fidanzato rivelando l’identità della fidanzata top secret. Accade nel rinnovato daytime di Amici 23 di Maria De Filippi datato 16 novembre sulle reti TV e Streaming Mediaset, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming sul sito Mediaset infinity. Quando, tra una prova e una lezione di canto, in vista della puntata domenicale ad Amici 23 che lo chiamato alla gara delle cover tra le altre prove e sfide, Ayle ammette visibilmente emozionato di sentirsi rappresentato dalla canzone che parla di Margherita, proprio per il summenzionato nome della fidanzata che lo ha stregato.

Amici 2023, ed. 23/ Anticipazioni registrazione puntata 19 novembre: Ayle batte Lil Jolie, Matthew si salva

“Margherita é la mia fidanzata e la canzone descrive un po’ me”…-ammette visibilmente estasiato al pensiero della dolce metà che lo attende a casa, mentre il cantautore é in corsa tra i talenti cantanti ammessi ad Amici 23.

Il momento difficile per Ayle

Tuttavia la coppia di piccioncini vive un periodo difficile data la distanza tra i due , dovuta all’ingresso di Ayle nella scuola dei talenti di Amici. Così, come poi fa sapere sibillino tra le altre dichiarazioni, il giovane cantautore dai capelli biondi e lo sguardo di ghiaccio: “io anche quando lei dorme starei sempre con lei-aggiunge con un tono intimista l’artista in corsa ad Amici 23, sorprendendo l’occhio pubblico che lo giudica come un duro alle apparenze-...io sono qui e lei é a casa, é un momento difficile per noi”.

Amici 23, la classe di ballo é a rischio/ La comunicazione choc di Alessandra Celentano

In vista della puntata di domenica Ayle prova una delle canzoni che gli sono state assegnate e… #Amici23 pic.twitter.com/JWaAarP4mM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 16, 2023

Nel frattempo, ad Amici di Maria De Filippi, Ayle si rileva essere l’ultimo allievo posizionato nella classifica di canto dei competitor sulla base dei risultati della verifica di canto sulla teoria musicale. Che Ayle possa, quindi, rivelarsi a rischio eliminazione, al talent show di Amici 23 di Maria De Filippi?











© RIPRODUZIONE RISERVATA